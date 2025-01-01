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Спектакль Ю

Коммунальный гиньоль: от анекдота до суицида один шаг 18+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Трагифарс о поисках выхода из «черной дыры» души

Спектакль «Ю» Небольшого драматического театра — это сплетение нескольких любовных историй, где герои разных возрастов и судеб застыли на перепутье. Пары, родственники и друзья, переполненные воспоминаниями, попытками понять себя и друг друга, словно зависли в поиске пути из тупика.

На грани между смехом и слезами

Герои спектакля мечутся в попытках вдохнуть больше воздуха: распахивают окна, высовываются в форточки, забираются на крышу или надевают самые высокие каблуки. Когда это не помогает, они заполняют пустоту в груди чем угодно — пьют вино из чайных чашек, пишут стихи на манжетах, танцуют под треск старого радиоприемника.

Это рассказ о поиске свободы, о тоске по простору, которого так не хватает. Смех и слёзы идут здесь рука об руку, создавая тонкий баланс между гротеском и горькой правдой.

Узнаваемый антураж

В основе спектакля — абсурд и метафоры, но среди них оживают яркие бытовые детали советской эпохи. Они — как мост между прошлым и настоящим, знакомые и такие близкие каждому, кто помнит коммунальные квартиры и кремлевские звезды.

«Ю» — это город без названия, люди на грани, история, которая может быть про каждого из нас. Здесь трагедия встречается с фарсом, а горечь — с неожиданным смехом.

Странно, смешно и неизбежно горько.

Режиссер
Лев Эренбург
В ролях
Ольга Альбанова
Андрей Бодренков
Евгений Карпов
Татьяна Колганова
Мария Семенова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 4 сентября
Небольшой драматический театр Санкт-Петербург, просп. КИМа, 6
19:00 от 1700 ₽

Фотографии

Ю Ю Ю Ю

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