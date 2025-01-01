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Ни дать, ни зять!
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Спектакль Ни дать, ни зять!

6+
Продолжительность 1 час 45 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

«Ни дать, ни зять!» — это невероятно смешная и яркая комедия, основанная на реальных событиях. Она рассказывает историю семьи Мухиных, столкнувшейся с до боли знакомыми проблемами: квартирный вопрос, отношения родителей и детей, сложная «любовь» тещи и зятя. Сюжет насыщен событиями, эмоциями и драматическими ситуациями, которые создают атмосферу, полную любви, слез и смеха. Актеры популярного шоу «Уральские Пельмени» впервые предстанут в новом амплуа. В этот раз они выступят в уморительной комедии вместе с известными актерами московских театров.

Сюжет:

Молодая пара, Анатолий и Катерина, решается на фиктивный развод, чтобы получить ипотеку. Все идет по плану, пока об этом не узнает теща, которая видит в разводе идеальную возможность избавиться от «ненужного» зятя. Конфликт разрастается до такого масштаба, что под угрозой оказываются отношения между всеми членами семьи, и пара оказывается на грани настоящего расставания. Какой будет финал этой истории? Узнать об этом можно только на спектакле.

*В составе актеров возможны изменения без предварительного уведомления.

Режиссер
Олег Акулич
Исполнители
Роман Постовалов
Роман Постовалов
Яна Крайнова
Яна Крайнова
Сергей Холмогоров
Сергей Холмогоров
Марина Гайзидорская

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Уфа, 3 октября
Уфимский ГДК Уфа, просп. Октября, 137
19:00 от 2500 ₽
Челябинск, 5 октября
МТС Live Холл Челябинск, Труда, 181, ТРК «Таганай»
19:00 от 2000 ₽
Екатеринбург, 6 октября
Космос Екатеринбург, Дзержинского, 2
19:00 от 2000 ₽
Омск, 7 октября
Омский музыкальный театр Омск, 10 лет Октября, 2
19:00 от 2500 ₽
Красноярск, 9 октября
Гранд-холл Сибирь Красноярск, Авиаторов, 19 стр 2
19:00 от 2000 ₽
Воронеж, 20 октября
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж
19:00
Нижний Новгород, 20 октября
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
19:00 от 2000 ₽
Волгоград, 3 ноября
Дом офицеров Волгоград, просп. имени В.И.Ленина, 31
19:00 от 2000 ₽
Ростов-на-Дону, 4 ноября
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
19:00 от 2000 ₽
Воронеж, 5 ноября
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж
19:00 от 2000 ₽
Новосибирск, 29 ноября
Дом ученых Новосибирск, Морской просп., 23
19:00 от 2000 ₽
Новосибирск, 4 декабря
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
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