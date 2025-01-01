Спектакль Ни дать, ни зять!

«Ни дать, ни зять!» — это невероятно смешная и яркая комедия, основанная на реальных событиях. Она рассказывает историю семьи Мухиных, столкнувшейся с до боли знакомыми проблемами: квартирный вопрос, отношения родителей и детей, сложная «любовь» тещи и зятя. Сюжет насыщен событиями, эмоциями и драматическими ситуациями, которые создают атмосферу, полную любви, слез и смеха. Актеры популярного шоу «Уральские Пельмени» впервые предстанут в новом амплуа. В этот раз они выступят в уморительной комедии вместе с известными актерами московских театров.

Сюжет:

Молодая пара, Анатолий и Катерина, решается на фиктивный развод, чтобы получить ипотеку. Все идет по плану, пока об этом не узнает теща, которая видит в разводе идеальную возможность избавиться от «ненужного» зятя. Конфликт разрастается до такого масштаба, что под угрозой оказываются отношения между всеми членами семьи, и пара оказывается на грани настоящего расставания. Какой будет финал этой истории? Узнать об этом можно только на спектакле.



*В составе актеров возможны изменения без предварительного уведомления.