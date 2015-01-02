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Малыш и Карлсон, который живет на крыше
Киноафиша Малыш и Карлсон, который живет на крыше

Спектакль Малыш и Карлсон, который живет на крыше

Один из лучших в истории театра спектаклей для семенного просмотра отмечает 40-летие 0+
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Классика детской литературы на сцене Театра им. Ленсовета

Театр им. Ленсовета приглашает юных зрителей и их родителей на спектакль «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». Это история, известная каждому с детства, оживает на сцене в новой яркой и увлекательной постановке.

История о дружбе и приключениях

Добрая и увлекательная сказка по мотивам произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен рассказывает о Малыше — одиноком мальчике, который мечтает о друге. И вот однажды его желание сбывается: в его жизни появляется Карлсон, озорной и веселый мужчина с пропеллером, который живет на крыше. Вместе они попадают в множество забавных ситуаций и переживают невероятные приключения.

Для всей семьи

Постановка идеально подходит для семейного просмотра. Юные зрители с удовольствием погрузятся в волшебный мир сказки, а родители с радостью вспомнят любимые моменты из своего детства. Спектакль наполнен живыми эмоциями, юмором и теплотой, создавая атмосферу, которая понравится всем, независимо от возраста.

Яркие декорации и музыка

Особое внимание в спектакле уделено визуальной составляющей: красочные декорации, оживляющие крыши домов, уютная квартира Малыша и, конечно, волшебный мир Карлсона. Все это сопровождается музыкой, которая делает постановку ещё более динамичной и захватывающей.

Не пропустите сказочное приключение на крыше!

Спектакль «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» в Театре им. Ленсовета — это прекрасная возможность провести время с семьей и окунуться в мир дружбы и волшебства.

Режиссер
Нора Райхштейн
В ролях
Анастасия Дюкова
Римма Саркисян
Роман Кочержевский
Александр Новиков
Евгений Филатов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 октября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
11:00 от 450 ₽
Санкт-Петербург, 4 ноября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
11:00 от 450 ₽
Санкт-Петербург, 28 декабря
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
11:00 от 450 ₽
Санкт-Петербург, 6 января
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
11:00 от 400 ₽

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