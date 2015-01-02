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Дети Ноя
Киноафиша Дети Ноя

Спектакль Дети Ноя

Постановка
Комедианты 16+
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Дети Ноя» в театре «Комедианты»

В честь 75-летия Великой Победы театр «Комедианты» представил премьеру спектакля «Дети Ноя», созданного по мотивам повести Эрика-Эмманюэля Шмитта — одного из самых популярных современных французских авторов. Этот спектакль рассказывает трогательную историю о дружбе и человечности, развернувшуюся на фоне ужаса Второй мировой войны.

Сюжет

В центре повествования — католический священник отец Понс и бельгийский мальчик Жозеф. В условиях войны, когда мир окутан страхом и ненавистью, отец Понс становится символом доброты и мужества. Как и Оскар Шиндлер, он спасает еврейских детей от уничтожения, пряча их в своем приюте. Взаимоотношения священника и Жозефа становятся основой этой глубокой и трогательной истории, которая говорит не только о войне, но и о вере, дружбе и надежде.

Награды и признание

Спектакль «Дети Ноя» завоевал признание на Международном фестивале кукольных и синтетических театров КУКART-XV в 2021 году. Сергей Николаев, исполнивший роль Жозефа, был номинирован на Высшую театральную премию Санкт-Петербурга «Золотой софит» в категории «Лучшая мужская роль в драматическом спектакле» за сезон 2020-2021.

Почему стоит посмотреть

«Дети Ноя» — это не просто спектакль о войне. Это история о том, как вера и доброта могут противостоять даже самому ужасному злу. Постановка затрагивает самые глубокие человеческие чувства, напоминая о том, что даже в самые тёмные времена есть место для света, дружбы и любви.

Режиссер
Михаил Левшин
В ролях
Семен Сытник
Сергей Бледных
Лариса Климова
Андрей Вергелис
Леонид Зябкин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 октября
Комедианты Санкт-Петербург, Лиговский просп., 44
19:00 от 750 ₽

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