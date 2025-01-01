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Я умею прыгать через лужи
Билеты от 1000₽
Киноафиша Я умею прыгать через лужи

Спектакль Я умею прыгать через лужи

Постановка
Вернадского 13 12+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Спектакль-рассказ о противоборстве «особенного» ребенка с собственной судьбой

Перед вами трогательный рассказ о противоборстве «особенного» ребенка с собственной судьбой и о его борьбе за право быть полноценным человеком. Спектакль основан на автобиографической истории Алана Маршала, который описывает свое детство, полное испытаний и надежд.

Жизнь, полная приключений

Язык Алана Маршала написан ярко и образно, его персонажи и события напоминают нам о произведениях О'Генри и Марка Твена. В череде событий зритель забывает, что главный герой – ребенок-инвалид. Вместе с ним мы узнаем, как ходить на охоту на зайцев, что такое «клубок» для ловли угрей и какие песни поют лесорубы в буше.

Смелость и решимость

Алан всегда мечтал стать объездчиком диких лошадей, но в шесть лет его мечты были разрушены коварной болезнью полиомиелит. Врачи сообщают ему неутешительный диагноз: он никогда больше не сможет ходить, не то что держаться в седле. Для жителей его небольшого австралийского городка это звучит как приговор.

Однако для самого Алана это не стало преградой. Он решает, что ничто не помешает ему вести нормальную жизнь – охотиться на кроликов, лазать по деревьям, драться с одноклассниками и плавать. С каждым новым достижением он поднимает планку все выше и верит, что однажды сможет совершить самое невероятное – научиться ездить верхом и стать писателем.

Рекомендации

Спектакль рекомендован для детей старше 10 лет. Это не просто история о преодолении, но и вдохновляющий пример для всех, кто сталкивается с трудностями. Приходите и узнайте, как мечта может помочь преодолеть любые преграды!

Режиссер
Елена Громова
В ролях
Актеры театра

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
Вернадского 13 Москва, просп. Вернадского, 13
19:00 от 1000 ₽
10 октября
Вернадского 13 Москва, просп. Вернадского, 13
19:00 от 1000 ₽

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