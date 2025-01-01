Спектакль Я умею прыгать через лужи

Спектакль-рассказ о противоборстве «особенного» ребенка с собственной судьбой

Перед вами трогательный рассказ о противоборстве «особенного» ребенка с собственной судьбой и о его борьбе за право быть полноценным человеком. Спектакль основан на автобиографической истории Алана Маршала, который описывает свое детство, полное испытаний и надежд.

Жизнь, полная приключений

Язык Алана Маршала написан ярко и образно, его персонажи и события напоминают нам о произведениях О'Генри и Марка Твена. В череде событий зритель забывает, что главный герой – ребенок-инвалид. Вместе с ним мы узнаем, как ходить на охоту на зайцев, что такое «клубок» для ловли угрей и какие песни поют лесорубы в буше.

Смелость и решимость

Алан всегда мечтал стать объездчиком диких лошадей, но в шесть лет его мечты были разрушены коварной болезнью полиомиелит. Врачи сообщают ему неутешительный диагноз: он никогда больше не сможет ходить, не то что держаться в седле. Для жителей его небольшого австралийского городка это звучит как приговор.

Однако для самого Алана это не стало преградой. Он решает, что ничто не помешает ему вести нормальную жизнь – охотиться на кроликов, лазать по деревьям, драться с одноклассниками и плавать. С каждым новым достижением он поднимает планку все выше и верит, что однажды сможет совершить самое невероятное – научиться ездить верхом и стать писателем.

Рекомендации

Спектакль рекомендован для детей старше 10 лет. Это не просто история о преодолении, но и вдохновляющий пример для всех, кто сталкивается с трудностями. Приходите и узнайте, как мечта может помочь преодолеть любые преграды!