Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Таня
Билеты от 3500₽
Киноафиша Таня

Спектакль Таня

Постановка
Театр им. Вахтангова 16+
Режиссер Сергей Потапов
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 3500₽

О спектакле

Спектакль по пьесе Алексея Арбузова «Таня»: вечные традиции и новые грани

На Симоновской сцене Театра имени Евгения Вахтангова состоится спектакль по пьесе Алексея Арбузова «Таня». Это произведение, признанное классикой советского и русского театра, продолжает вдохновлять актрис и зрителей на протяжении многих лет.

С момента своего появления на сцене «Таня» успела завоевать большое количество наград и положительных откликов. В главной роли блистали многие знаменитые актрисы, такие как Мария Бабанова, Алиса Фрейндлих, Татьяна Самойлова и Ольга Яковлева. Каждая из них привнесла в образ Тани что-то своё, уникальное, что позволило героине стать по-настоящему культовой.

Невозможно не отметить, что спектакль показывает глубину внутреннего мира женщины, её мечты и переживания, актуальные и в современном обществе. «Таня» остаётся живым отражением каждого поколения, и в новом сезоне мы вновь увидим эту героиню, исполненную новыми эмоциями и талантами.

Каждый раз новая актриса, играющая Таню, привносит свою интерпретацию и уникальность в этот многогранный образ, что делает спектакль особенно интересным для зрителей всех возрастов.

Купить билет на спектакль Таня

Помощь с билетами
Март
Апрель
Май
6 марта пятница
19:30
Симоновская сцена театра Вахтангова Москва, Калошин пер., 10, стр. 2
от 4500 ₽
18 марта среда
19:30
Симоновская сцена театра Вахтангова Москва, Калошин пер., 10, стр. 2
от 5000 ₽
6 апреля понедельник
19:30
Симоновская сцена театра Вахтангова Москва, Калошин пер., 10, стр. 2
от 4500 ₽
22 апреля среда
19:30
Симоновская сцена театра Вахтангова Москва, Калошин пер., 10, стр. 2
от 5000 ₽
10 мая воскресенье
19:30
Симоновская сцена театра Вахтангова Москва, Калошин пер., 10, стр. 2
от 3500 ₽
22 мая пятница
19:30
Симоновская сцена театра Вахтангова Москва, Калошин пер., 10, стр. 2
от 3500 ₽

Фотографии

Таня Таня Таня Таня Таня Таня Таня Таня Таня Таня Таня

В ближайшие дни

Снегурочка
6+
Балет
Снегурочка
4 апреля в 14:00 Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко
от 2500 ₽
Остров сокровищ
12+
Мюзикл Драма
Остров сокровищ
25 апреля в 18:00 РАМТ
от 500 ₽
Папа
16+
Драма
Папа
3 апреля в 19:00 Современник. Другая сцена
от 2000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше