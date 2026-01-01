Спектакль Небесный почтальон Федя Булкин

Трогательный спекаткль в театре «Практика»

Приглашаем зрителей на новый спектакль проекта «Практики» и Мастерской Брусникина — «Небесный почтальон Федя Булкин». Эта постановка представит трогательную историю о семилетнем Феде, который растет с бабушкой, ходит в школу и старается разобраться в устройстве мира. Он пишет письмо Деду Морозу и задумывается о важных вопросах: о Боге, смысле жизни и о том, как доехать до мамы с папой, которые строят Град Небесный.

О чем спектакль?

Режиссер Юрий Печенежский обратился к парадоксальному роману Александры Николаенко, исследуя детство и взросление. Федя — рассудительный и любопытный мальчуган с пытливым умом, который изучает окружающий мир и ищет ответы на экзистенциальные вопросы. В спектакле показаны короткие ироничные сценки-диалоги между бабушкой и внуком. Их беседы наполнены юмором и заботой, ведь они вместе переживают утраты и страхи, стараясь сделать жизнь светлей.

Творческая команда

Спектакль стал результатом совместной работы талантливой команды:

Автор: Александра Николаенко

Режиссер: Юрий Печенежский

Художник и художник по костюму: Лёша Лобанов

Художник по свету: Елена Перельман

Видеохудожник: Екатерина Чебышева

Композитор: Иван Гребенщиков

Режиссер по пластике: Александр Шуйский

Участники

В спектакле зрители увидят:

Дарья Ворохобко

Аскар Нигамедзянов

Заявка проекта была отобрана на Питчинг Мастерской Брусникина-2025, а эскиз будущего спектакля был представлен в «Практике» на 20-й день рождения. Таким образом, театр продолжает открывать новые сценические воплощения для современной литературы.

Юрий Печенежский делится своими впечатлениями: «В книге Саши Николаенко меня зацепили здоровый юмор, ирония, трогательность и честность по отношению ко времени и героям. Под масками мальчика и бабушки скрываются два умных философа, которые иронично спорят о серьёзных экзистенциальных вопросах, сохраняя лёгкость и доступность». Не упустите шанс увидеть эту необычную и глубокую постановку!