Я остаюсь
Киноафиша Я остаюсь

Спектакль Я остаюсь

Постановка
Театр.doc industrial 18+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 18+
О концерте/спектакле

Новый спектакль от режиссера и актрисы Театра.doc Даши Мазур

Новый спектакль от режиссера и актрисы Театра.doc Даши Мазур погружает зрителя в сложные, но важные темы. На сцене разворачиваются семь персонажей, каждый из которых представляет свою историю о том, как они хотели уйти из жизни, но нашли силы остаться.

Среди героев выделяется Игорь Сорин — поэт, который «шагнул за край», но вернулся обратно. Каждый из них подтверждает: жизнь, несмотря на трудности, все-таки стоит того, чтобы её жить. Если вам кажется, что выхода нет, помните — он есть, и вы никогда не одиноки.

Авторская концепция

Даша Мазур отмечает, что её целью было создать спектакль, который бы внёс жизнеутверждающие ноты в тяжелые судьбы героев. «Мне очень хотелось, чтобы зритель почувствовал, что надежда рядом и поддержка всегда с нами», — делится она. Эта идея пронизывает каждую сцену, делая спектакль не только эмоционально насыщенным, но и вдохновляющим.

Команда спектакля

В роли актеров задействованы:

  • Александр Весна
  • Елена Мёдова
  • Ксения Беляева
  • Татьяна Белова
  • Александра Перелётова
  • Кирилл Авалиани
  • Карина Кузьмина

Художником по свету выступила Екатерина Милосердова, а дизайн афиши разработала Ира Шкитина.

Зачем идти на спектакль?

«Обратный отсчет» приглашает зрителей задуматься о своем месте в жизни, о том, как важно делиться своими переживаниями и находить поддержку. В каждой истории живет надежда, что сподвигает зрителя верить в себя и в окружающий мир. Это лишь одна из причин, чтобы не пропустить этот спектакль.

Сентябрь
Октябрь
27 сентября суббота
19:00
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
от 1500 ₽
15 октября среда
20:00
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
от 1500 ₽

