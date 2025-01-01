Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Redroom
Билеты от 1000₽
Киноафиша Redroom

Спектакль Redroom

Мистическое происшествие в гостиничном номере без дверей
Постановка
Событие 18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Тайны и страсти в «Красной комнате»

Спектакль по пьесе Жана-Поля Сартра «За закрытыми дверями» вновь на сцене! Это произведение, ставшее классикой театра, обретает современные черты, сохраняя при этом свою напряженность и философскую подоплеку.

Сюжет

Главный герой, писатель Марк, оказывается запертым в загадочном номере, лишенном окон, зеркал и даже зубной щетки. Его соседи — две симпатичные девушки: интеллектуалка Инес и обворожительная красотка Эстель. Первоначально знакомство с ними обещает райское наслаждение, но вскоре превращается в настоящий ад.

Конфликт и тайны

Марк жаждет выбраться из этого чертового номера, чтобы скрыть свои мрачные секреты. Но как это сделать, если в «Красной комнате» нет дверей? Такой парадокс создает напряжение и заставляет зрителей задуматься о сути человеческих отношений и свободы выбора.

Философская подоплека

Пьеса Сартра исследует темы существования, свободы и ответственности. Спектакль приглашает нас задуматься о том, что значит быть человеком в мире, полном ограничений и противоречий.

Интересные факты

  • «За закрытыми дверями» была написана в 1944 году и с тех пор не утратила своей актуальности.
  • Сартр использовал пьесу, чтобы проиллюстрировать свою философию экзистенциализма.
  • Спектакль стал знаковым для многих театров, подчеркивая важность философского осмысления человеческих отношений.

Не упустите возможность увидеть это захватывающее представление, которое заставит вас задуматься о самом главном — о свободе и ограничениях, о любви и ненависти, о жизни и смерти.

Режиссер
Наиля Набиуллина
В ролях
Вадим Чибисов
Ольга Порублева
Яна Науменко
Виктория Яременко

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 февраля
Событие Москва, 4-й Сыромятнический пер., 3/5, стр. 4
20:00 от 1000 ₽

Фотографии

Redroom Redroom Redroom Redroom

В ближайшие дни

Натан Мудрый
18+
Премьера Драма
Натан Мудрый
14 сентября в 19:00 Шалом. Сцена на Новослободской
от 6500 ₽
Квартетник
18+
Творческий вечер
Квартетник
9 ноября в 19:00 ДК им. Зуева
от 2500 ₽
Отдам бывшего в хорошие руки
16+
Комедия
Отдам бывшего в хорошие руки
7 декабря в 17:00 Центральный Дом Литераторов
от 2000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше