Спектакль Redroom

Спектакль по пьесе Жана-Поля Сартра «За закрытыми дверями» вновь на сцене! Это произведение, ставшее классикой театра, обретает современные черты, сохраняя при этом свою напряженность и философскую подоплеку.
Главный герой, писатель Марк, оказывается запертым в загадочном номере, лишенном окон, зеркал и даже зубной щетки. Его соседи — две симпатичные девушки: интеллектуалка Инес и обворожительная красотка Эстель. Первоначально знакомство с ними обещает райское наслаждение, но вскоре превращается в настоящий ад.
Марк жаждет выбраться из этого чертового номера, чтобы скрыть свои мрачные секреты. Но как это сделать, если в «Красной комнате» нет дверей? Такой парадокс создает напряжение и заставляет зрителей задуматься о сути человеческих отношений и свободы выбора.
Пьеса Сартра исследует темы существования, свободы и ответственности. Спектакль приглашает нас задуматься о том, что значит быть человеком в мире, полном ограничений и противоречий.
Не упустите возможность увидеть это захватывающее представление, которое заставит вас задуматься о самом главном — о свободе и ограничениях, о любви и ненависти, о жизни и смерти.