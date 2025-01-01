Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Я, Леня Енгибаров
Билеты от 1000₽
Киноафиша Я, Леня Енгибаров

Спектакль Я, Леня Енгибаров

Постановка
Эрмитаж 12+
Продолжительность 1 час
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Клоун с Осенью в Сердце

Леонид Енгибаров — имя, которое связано с уникальной фигурой в истории цирка, с клоуном, который оставил яркий след в сердцах зрителей. Однако его талант не ограничивался только искусством смеха и комического театра. Енгибаров был также выдающимся писателем. Его миниатюры, полные живых эмоций и тонкой иронии, затрагивают самые разные аспекты человеческой жизни, изменяя мир вокруг себя и оставляя глубокий след в памяти каждого, кто их читает или видит в исполнении.

Калейдоскоп чувств и эмоций

Миниатюры Енгибарова — это не просто короткие рассказы. Это калейдоскоп мелких жизненных эпизодов, которые, кажется, незначительны, но при этом несут в себе глубокие эмоции и философский взгляд на мир. Эти моменты олицетворяют живую, многогранную реальность, в которой каждый зритель или читатель находит что-то свое.

Спектакль, меняющий мир

Спектакль, основанный на творчестве Леонида Енгибарова, дарит зрителю особое ощущение, что мир может стать лучше, если мы взглянем на него через призму простых, но искренних человеческих переживаний.

Режиссер
Алевтина Пузырникова
В ролях
Екатерина Виноградова
Екатерина Виноградова
Мария Глянц

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 сентября
Эрмитаж Москва, Н.Арбат, 11
19:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Лента поэзии. Лермонтов
12+
Драма
Лента поэзии. Лермонтов
27 августа в 19:00 У Никитских ворот
от 1000 ₽
Сны мальчика. Сказки Щедрина
16+
Драма
Сны мальчика. Сказки Щедрина
6 сентября в 19:00 Театр Сатиры
от 1500 ₽
Любовь и голуби
16+
Комедия
Любовь и голуби
4 ноября в 14:00 Театр комедии. Основная сцена
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше