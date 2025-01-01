Спектакль Тайный сад Тони Редискиной

Потому что ты — не такой, как все. Это знакомо многим. Были ли вы когда-нибудь объектом травли целого класса? Наблюдали, как травят другого? Заступались или молчали в страхе?
Выбираете спектакль для своих детей вы — те, кто уже прошёл этот путь и, возможно, постарался забыть о неприятных моментах. Но попробуйте вспомнить.
Мы расскажем сказку о девочке Тоне, её страхах и «тайном саде», где вдруг откроется калитка. Среди диковинных растений разворачиваются те же конфликты, что и среди людей.
Один из главных персонажей — морковь, которая «в горошек». Она не такая, как все, и её жизнь в опасности. Её предстоит спасти.
Этот спектакль — добрая история с волшебными персонажами, тёплой атмосферой и серьёзными темами. Он создан с использованием материалов психологов, которые работают с конфликтами в школьных коллективах.