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Тайный сад Тони Редискиной
Билеты от 1500₽
Киноафиша Тайный сад Тони Редискиной

Спектакль Тайный сад Тони Редискиной

Постановка
Театр.doc на Лесной 6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Добрая сказка с волшебными персонажами, теплой атмосферой семейного спектакля и серьезными темами

Почему страшно идти в школу?

Потому что ты — не такой, как все. Это знакомо многим. Были ли вы когда-нибудь объектом травли целого класса? Наблюдали, как травят другого? Заступались или молчали в страхе?

Вопросы к взрослым, история — для детей

Выбираете спектакль для своих детей вы — те, кто уже прошёл этот путь и, возможно, постарался забыть о неприятных моментах. Но попробуйте вспомнить.

Мы расскажем сказку о девочке Тоне, её страхах и «тайном саде», где вдруг откроется калитка. Среди диковинных растений разворачиваются те же конфликты, что и среди людей.

Морковь в горошек

Один из главных персонажей — морковь, которая «в горошек». Она не такая, как все, и её жизнь в опасности. Её предстоит спасти.

Добрая сказка с важным посылом

Этот спектакль — добрая история с волшебными персонажами, тёплой атмосферой и серьёзными темами. Он создан с использованием материалов психологов, которые работают с конфликтами в школьных коллективах.

Создатели спектакля

  • Автор пьесы: Анна Гейжан
    Её работы ставились в ведущих театрах, включая «Центр Драматургии и Режиссуры», МХАТ им. Горького и другие.
  • Режиссёр: Аня Молканова
    Выпускница МГХПА им. Строганова и Мастерской индивидуальной режиссуры. Создательница спектаклей и перформансов, участница фестивалей и выставок современного искусства.
Режиссер
Анна Молканова
В ролях
Екатерина Финевич
Адриана Денкова
Маргарита Дьякова
Антон Курчеев
Арсен Поляков

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Театр.doc на Лесной Москва, Лесная, 59, стр. 1
14:00 от 1500 ₽

Фотографии

Тайный сад Тони Редискиной Тайный сад Тони Редискиной Тайный сад Тони Редискиной

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