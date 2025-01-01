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Левша
Билеты от 600₽
Киноафиша Левша

Спектакль Левша

6+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Левша» — увлекательное погружение в мир русской классики

Театральный фестиваль «Школьная классика» с радостью рекомендует к просмотру спектакль «Левша», который поставлен на сцене Москонцерта. Это яркая и познавательная постановка, основанная на произведении Николая Лескова.

О чем спектакль?

«Левша» — это веселая и озорная история о тульском мастере, который подковал английскую блоху, удивив всех заморских мастеров. В центре сюжета — самодержец Российский, который получил в подарок механическую блоху от англичан. Они хотели похвастаться своей сложной техникой, однако Император поручил Генералу Платову доставить это чудо в Тулу для проверки.

Приключения мастеров

В Туле Платов с помощью хитрости и ласкового слова убедил местных мастеров выполнить задание Императора. В итоге были выбраны два лучших специалиста: Левша, самый искусный мастер, и Егупыч, обладающий большим опытом. Однако времени на работу было всего сорок дней и сорок ночей.

Конфликт и открытия

Когда срок подошел к концу, Левша и Егупыч с гордостью представили свою работу. Но Генерал Платов, не заметив никаких изменений, начал кричать, что мастера не выполнили задание и даже испортили английское чудо. Обидевшись, мастера отказались раскрывать секрет своей работы.

Разгневанный Платов забрал блоху и, прихватив с собой Левшу, отправился в Англию. Однако и английские мастера не смогли разгадать русский секрет. Левша же, увидев «заморские чудеса», понял, что нужно спешить в Петербург, чтобы рассказать Императору о своих достижениях.

Интересные факты

Спектакль «Левша» не только развлекает, но и обучает зрителей, показывая важность мастерства и креативности. Постановка наполнена яркими сценами и увлекательными моментами, которые заставят зрителей задуматься о значении труда и таланта.

Не упустите возможность увидеть этот удивительный спектакль и погрузиться в мир русской классики!

Режиссер
Андрей Казаков
Андрей Казаков
В ролях
Александр Грибанов
Ярослав Минаев
Олег Сушков
Елена Зайцева
Дина Мирбоязова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 августа
Киноконцертный зал «Эльдар» Москва, Ленинский просп., 105
19:00 от 600 ₽
12 августа
Киноконцертный зал «Эльдар» Москва, Ленинский просп., 105
19:00 от 600 ₽
16 августа
Киноконцертный зал «Эльдар» Москва, Ленинский просп., 105
19:00 от 600 ₽

Фотографии

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