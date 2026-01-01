Xolidayboy в MTS Live Холле Екатеринбург

Приглашаем всех поклонников энергичной музыки и зрелищных выступлений на концерт Xolidayboy! Этот молодой артист уже завоевал сердца многих, его клипы собирают десятки миллионов просмотров на YouTube, а хиты «Моя хулиганка» и «Пожары» стали настоящими музыкальными феноменами, попав в чарты Беларуси, Польши, Чехии, Финляндии, Нидерландов и Германии.

Xolidayboy часто становится лауреатом престижных премий. В прошлом году он получил тарелку «МУЗ-ТВ» в номинации «Прорыв года» и в 2025 году уже номинирован как лучший исполнитель. На его концертах зрители с удовольствием исполняют песни хором, создавая невероятную атмосферу.

Один раз побывав на его шоу, вы навсегда останетесь под впечатлением от масштабного события. Осенью и зимой артиста будут ждать многотысячные площадки, где Xolidayboy поделится с вами своими лучшими хитами и премьерами треков с нового альбома, который выйдет летом! Не упустите возможность стать частью этого фантастического шоу и зарядиться мощной энергией от одного из самых ярких молодых российских исполнителей!