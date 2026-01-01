Миша Марвин. Сольный концерт
12+
О концерте

Концертный тур Миши Марвина

Приглашаем вас на незабываемый концерт Миши Марвина, популярного певца и сонграйтера, который покоряет сердца слушателей своими глубокими текстами и привлекательными мелодиями.

Творческий Путь

Миша Марвин — один из главных лириков современной российской сцены. За более чем 10-летнюю карьеру он успел завоевать внимание миллионов, а его песни, такие как «Французский поцелуй», «Не надо быть сильной», «История» и «Полюбил такую», становятся настоящими хитами.

Награды и Признание

Артист не раз становился лауреатом престижных музыкальных премий, таких как Золотой Граммофон и МУЗ ТВ. Его клипы быстро набирают миллионы просмотров, а музыкальные коллаборации с известными исполнителями, такими как Ханна и Тимати, только подтверждают его статус в индустрии.

Ожидания от Концерта

На концерте Миши Марвина вы сможете насладиться его лучшими хитами и новыми композициями, а также стать свидетелями непередаваемой атмосферы, которая царит на его выступлениях. Подготовьтесь к вечернему настроению, полному эмоций и музыки!

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события. Ждем вас на концерте!

Февраль
14 февраля воскресенье
19:00
Урбан Москва, Б.Новодмитровская, 36, стр. 24, дизайн-завод «Флакон»
от 1990 ₽
В других городах
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
31 октября суббота
19:00
Big Twin Arena Казань, просп. Хусаина Ямашева, 115а
от 1990 ₽
1 ноября воскресенье
19:00
Milo Concert Hall Нижний Новгород, Родионова, 4
от 1990 ₽
7 ноября суббота
19:00
Творческая площадка «Порт 219» Краснодар, Вишняковой, 1/10, стр. 2
от 1990 ₽
8 ноября воскресенье
19:00
Мёд Ростов-на-Дону, Красноармейская, 157
от 1990 ₽
14 ноября суббота
19:00
Ibiza Санкт-Петербург, Садовая, 12
от 2490 ₽
11 декабря пятница
20:00
Фабрика Екатеринбург, пер. Центральный Рынок, 6
от 1990 ₽
13 декабря воскресенье
19:00
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
от 1990 ₽

