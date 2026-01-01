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Самат Набиуллин
Киноафиша Самат Набиуллин

Самат Набиуллин

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт Самата Набиуллина в «Чулпане»

В Концертном зале «Чулпан» состоится яркий концерт Самата Набиуллина. В этот вечер зрители смогут увидеть его долгий путь к мечте, который длился многие годы. Концерт представляет собой эстрадное шоу с игрой света, динамичными экранами и впечатляющей хореографией, а также известными песнями артиста.

Самат Набиуллин, отмечая свой сороковой день рождения, приготовил полное обновление своего выступления. Кроме запланированной программы, зрители могут ожидать шквал эмоций, звездопад музыки и появления специальных гостей. Это идеальный вечер для поклонников энергичной музыки и ярких шоу.

Зрители, которые когда-либо искали свою истину и стремились понять свой внутренний мир, найдут в этом концерте отклик и вдохновение. Не упустите шанс стать частью этого уникального события!

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Ноябрь
5 ноября четверг
19:00
Чулпан Казань, просп. Победы, 48а

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