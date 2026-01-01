Оповещения от Киноафиши
Sinteza Orchestra «Караоке с оркестром»
Билеты от 2000₽
Sinteza Orchestra «Караоке с оркестром»

6+
Продолжительность 120 минут
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте

Синтез музыки и веселья с Sinteza Orchestra

Не упустите уникальную возможность стать частью захватывающего мероприятия с участием Sinteza Orchestra! В этой программе зрители смогут исполнить главные русские караоке-хиты под живое сопровождение оркестра.

Живое исполнение хитов

Представьте, как вы поете вместе с друзьями свои любимые песни, окруженные звучанием настоящего оркестра. Это не просто караоке, а настоящая музыкальная феерия, где каждый зритель — участник выступления.

Для любителей музыки и активного отдыха

Мероприятие подходит всем, кто ценит живую музыку и предпочитает активное времяпрепровождение. Если вы любите петь и наслаждаться хорошей атмосферой, это событие для вас!

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события, которое подарит много радости и незабываемых эмоций!

Май
20 мая среда
19:30
Base Club Москва, Орджоникидзе, 11, стр. 1
от 2000 ₽
В других городах
Март
Апрель
Май
22 марта воскресенье
19:30
Творческая площадка «Порт 219» Краснодар, Вишняковой, 1/10, стр. 2
от 2000 ₽
8 апреля среда
19:00
Дом дружбы Махачкала, пл. Ленина, 2
от 1300 ₽
22 мая пятница
19:30
Base St. Petersburg (Гигант Холл) Санкт-Петербург, Кондратьевский просп., 44
от 2000 ₽

