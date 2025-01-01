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Взрослые игры
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Спектакль Взрослые игры

16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Остросюжетная комедия положений по пьесе «Пижама на шестерых»

Этот спектакль по пьесе Марка Камолетти «Пижама на шестерых» — настоящая комедия положений, полная неожиданных сюжетных поворотов и уморительных ситуаций. Переведенная Ириной Прохоровой и поставленная Олесей Невмержицкой, пьеса представляет собой остроумную и динамичную историю о запутанных отношениях и непрекращающихся недоразумениях.

Любовь, недоразумения и пикантные моменты

Главный герой, стремясь провести день с любовницей, приглашает её в загородный дом. Но как это часто бывает в французской комедии, его план выходит из-под контроля, и вместо романтического свидания, он оказывается в эпицентре запутанной вечеринки с участием жены, друга и даже домохозяйки. По мере того, как появляются новые персонажи, ситуация становится всё более забавной и пикантной.

Невероятные повороты сюжета и комические коллизии

Зрителей ждут комичные коллизии и динамичные повороты событий, которые заставляют смотреть спектакль на одном дыхании. Даже самые богатые фантазии не способны предсказать, как именно развернется эта смешная и яркая история, полная неожиданных моментов.

Этот спектакль — идеальный выбор для любителей комедий, наполненных остроумием и комичными ситуациями!

Режиссер
Олеся Невмержицкая
В ролях
Ольга Медынич
Ольга Медынич
Сергей Друзьяк
Сергей Друзьяк
Павел Прилучный
Павел Прилучный
Джемал Тетруашвили
Джемал Тетруашвили
Павел Гайдученко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 июля
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00 от 2000 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 августа
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

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