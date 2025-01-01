Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Сказки Пушкина
Билеты от 800₽
Киноафиша Сказки Пушкина

Спектакль Сказки Пушкина

0+
Режиссер Елена Живейнова
Продолжительность 1 час
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Сказки Пушкина» в Фольклорном центре «Москва»

Фольклорный центр «Москва» приглашает зрителей на волшебное путешествие в мир сказок Александра Сергеевича Пушкина. Спектакль «Сказки Пушкина» создан для того, чтобы юные зрители смогли почувствовать красоту и богатство пушкинского языка.

Яркие костюмы и музыкальное сопровождение

Режиссёр и актёры вложили душу в каждую деталь постановки. Яркие костюмы и тщательно продуманные декорации создают атмосферу, в которой оживают любимые герои сказок. Великолепная музыка дополняет визуальный ряд, делая встречу с миром Пушкина незабываемой.

Интересный факт

В спектакль также включён рассказ о любимой няне Пушкина, Арине Родионовне, что добавляет дополнительный слой к пониманию жизни и творчества великого поэта.

Не упустите возможность погрузиться в сказочный мир вместе с детьми и насладиться магией пушкинских историй!

Купить билет на спектакль Сказки Пушкина

Помощь с билетами
Ноябрь
1 ноября суббота
12:00
Фольклорный центр «Москва» Москва, Барклая, 9
от 800 ₽

В ближайшие дни

Собаки
12+
Детский Музыка
Собаки
2 ноября в 15:00 Детский музыкальный театр юного актера
от 700 ₽
Отцы и дети
12+
Премьера Драма
Отцы и дети
9 октября в 19:00 Театральный центр «Вишневый сад»
от 500 ₽
Приключения Тома Сойера
6+
Детский
Приключения Тома Сойера
22 ноября в 12:00 Центральный Дом Литераторов
от 1200 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше