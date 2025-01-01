Спектакль «Сказки Пушкина» в Фольклорном центре «Москва»

Фольклорный центр «Москва» приглашает зрителей на волшебное путешествие в мир сказок Александра Сергеевича Пушкина. Спектакль «Сказки Пушкина» создан для того, чтобы юные зрители смогли почувствовать красоту и богатство пушкинского языка.

Яркие костюмы и музыкальное сопровождение

Режиссёр и актёры вложили душу в каждую деталь постановки. Яркие костюмы и тщательно продуманные декорации создают атмосферу, в которой оживают любимые герои сказок. Великолепная музыка дополняет визуальный ряд, делая встречу с миром Пушкина незабываемой.

Интересный факт

В спектакль также включён рассказ о любимой няне Пушкина, Арине Родионовне, что добавляет дополнительный слой к пониманию жизни и творчества великого поэта.

Не упустите возможность погрузиться в сказочный мир вместе с детьми и насладиться магией пушкинских историй!