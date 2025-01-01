Спектакль Серебряный век. Эпоха в лицах

Театральное погружение в уникальную эпоху

Эпоха Серебряного века — это не просто исторические имена из книг. За каждой строкой скрываются реальные судьбы и уникальные личности. В новом спектакле Георгия Долмазяна герои, вошедшие в «золотой фонд» нашей культуры, пройдут испытания сломом эпох и общественными потрясениями.

Герои на сцене

Никогда ранее ни Александр Вертинский, ни Владимир Маяковский, ни Марина Цветаева, ни Анна Ахматова не были представлены в сценическом пространстве театра так, как они появятся в спектакле «Серебряный век». Эти выдающиеся деятели культуры, оказавшиеся в центре бурных изменений, оживут на сцене и расскажут о своих переживаниях и творческих исканиях.

Документальные материалы

В основе постановки лежат документальные материалы, которые помогут глубже понять причины необыкновенного культурного взрыва этой эпохи. Как на фоне общественных катастроф создавались шедевры? Какую роль сыграла в этой истории таинственная «Бродячая собака»? Ответы на эти вопросы зрители смогут найти, прикоснувшись к живому театральному искусству.

Лекция перед спектаклем

Погружение в эпоху начнётся с лекции участника команды Движения «Вдохновители» Дениса Лизина. Это будет уникальная возможность услышать эксперта, который раскроет секреты и контекст времени, вдохновившего многих художников и поэтов.

Не упустите шанс стать частью этого уникального театрального события, которое обещает не только развлечение, но и глубокое осмысление культурного наследия России.