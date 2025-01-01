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Ежик, Зайка и Топтыжка
Билеты от 800₽
Киноафиша Ежик, Зайка и Топтыжка

Спектакль Ежик, Зайка и Топтыжка

Ежик, заяц и медвежонок отправляются в путешествие
Постановка
Театр марионеток 0+
Режиссер Андрей Аладухов
Продолжительность 50 минут
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Кукольный спектакль для самых маленьких детей в Московском театре марионеток

Приглашаем самых маленьких зрителей и их родителей на увлекательный кукольный спектакль «Ежик, Зайка и Топтыжка», который пройдет в Московском театре марионеток. Это яркое и веселое представление погружает детей в мир лесных приключений, где они смогут встретиться с любимыми героями.

Лесные приключения

Спектакль основан на захватывающих историях о дружбе и взаимопомощи. Зайка, Медвежонок и Ежик вместе с гусеницами, бабочками и птичками отправятся в удивительное путешествие по лесу. Каждый зритель сможет стать частью этой увлекательной истории, принимая активное участие в приключениях и веселых играх.

Интересные факты

Кукольный спектакль «Ежик, Зайка и Топтыжка» не только развлекает, но и учит детей важным жизненным урокам. Это представление поможет малышам развивать воображение, внимание и учиться дружбе. Спектакль подходит для детей от 3 лет и обещает стать настоящим праздником для всей семьи!

Не упустите возможность насладиться этим замечательным спектаклем! 

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 сентября
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
11:00 от 800 ₽

Фотографии

Ежик, Зайка и Топтыжка Ежик, Зайка и Топтыжка Ежик, Зайка и Топтыжка Ежик, Зайка и Топтыжка Ежик, Зайка и Топтыжка

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