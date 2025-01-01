Спектакль Выпивая в одиночестве

Трагикомедия Джонатана Фостера

Разбором хитросплетений семейных отношений с одинаковым азартом занимаются все члены семейства Тод, а также примкнувшая к ним сотрудница эскорт-агентства. В начале спектакля кажется, что персонажи утратили рассудок, но сюжет пьесы разворачивается совершенно неожиданным образом.

Мир пьес Фостера

На вопрос о том, есть ли общая идея, объединяющая все его пьесы, автор, Джонатан Фостер, ответил: «В большинстве своем мои пьесы о простых людях, которые пытаются идти по жизни. Я стараюсь не морализировать. Я не ставлю своей задачей учить публику чему-либо, и не стараюсь, чтобы во всех моих пьесах был общий посыл. Мне кажется, что у меня нет на это прав. Все, чего я бы хотел, — чтобы моей публике стало хоть немного легче жить в этом мире. А это, согласитесь, не так-то просто в наше неспокойное время».

Комедия и трагедия в одном

Пьесы Фостера комичны и серьезны одновременно: «Мне нравится, когда зритель смеется и, в то же время, у него стоит ком в горле».