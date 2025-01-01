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Выпивая в одиночестве
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Киноафиша Выпивая в одиночестве

Спектакль Выпивая в одиночестве

Постановка
У Никитских ворот 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Трагикомедия Джонатана Фостера

Разбором хитросплетений семейных отношений с одинаковым азартом занимаются все члены семейства Тод, а также примкнувшая к ним сотрудница эскорт-агентства. В начале спектакля кажется, что персонажи утратили рассудок, но сюжет пьесы разворачивается совершенно неожиданным образом.

Мир пьес Фостера

На вопрос о том, есть ли общая идея, объединяющая все его пьесы, автор, Джонатан Фостер, ответил: «В большинстве своем мои пьесы о простых людях, которые пытаются идти по жизни. Я стараюсь не морализировать. Я не ставлю своей задачей учить публику чему-либо, и не стараюсь, чтобы во всех моих пьесах был общий посыл. Мне кажется, что у меня нет на это прав. Все, чего я бы хотел, — чтобы моей публике стало хоть немного легче жить в этом мире. А это, согласитесь, не так-то просто в наше неспокойное время».

Комедия и трагедия в одном

Пьесы Фостера комичны и серьезны одновременно: «Мне нравится, когда зритель смеется и, в то же время, у него стоит ком в горле».

Режиссер
Валерий Шейман
В ролях
Денис Юченков
Наталья Троицкая
Виктория Корлякова
Юлия Бружайте
Наталья Денисова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 августа
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
19:00 от 1500 ₽
11 сентября
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
19:00 от 1500 ₽

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