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Лебединое озеро
Билеты от 800₽
Киноафиша Лебединое озеро

Спектакль Лебединое озеро

6+
Режиссер Мариус Петипа
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Постановка Театра балета классической хореографии La classique

Первая московская постановка «Лебединого озера» не увенчалась успехом — ее славная история началась почти двадцать лет спустя в Петербурге. Свой первый балет Петр Ильич Чайковский написал по заказу Большого театра, получив достаточно высокую плату, составившую 800 рублей.

Революция в балете: Петипа и Иванов
Счастливую жизнь на сцене «Лебединому озеру» подарили знаменитый Мариус Петипа и его помощник Лев Иванов. Иванов вошел в историю в первую очередь благодаря постановке сцен белого акта, которые стали важной вехой в развитии балетного искусства. Именно с этих сцен началась подлинная история сценического представления балета.

«Лебединое озеро»: История становления
«Лебединое озеро» впервые было представлено на сцене Мариинского театра на вечере памяти покойного композитора. Полная версия балета была показана год спустя, в 1895 году, с разделением постановки между Петипа и Ивановым: первый и третий акты были поставлены Петипа, второй и четвертый — Ивановым.

Наследие и изменения
С тех пор новая постановка балета, воплощающая их концепции, оставалась бесспорным завоеванием первой постановки, включая сцены Иванова и знаменитую «черную» па-де-де Петипа. Впоследствии либретто Мариуса Петипа было изменено и дополнено для создания логики и гармонии в повествовании, однако музыка Чайковского всегда вдохновляла хореографов на поиск более драматичных коллизий, нежели волшебная сказка, предложенная Петипа.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 августа
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
19:00 от 800 ₽ 19:00 от 800 ₽
30 августа
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
19:00 от 800 ₽ 19:00 от 800 ₽
4 октября
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
19:00 от 800 ₽
31 октября
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
19:00 от 800 ₽
22 ноября
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
19:00 от 800 ₽
13 декабря
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
19:00 от 800 ₽

Фотографии

Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро

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