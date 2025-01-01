Спектакль Лебединое озеро

Постановка Театра балета классической хореографии La classique

Первая московская постановка «Лебединого озера» не увенчалась успехом — ее славная история началась почти двадцать лет спустя в Петербурге. Свой первый балет Петр Ильич Чайковский написал по заказу Большого театра, получив достаточно высокую плату, составившую 800 рублей.

Революция в балете: Петипа и Иванов

Счастливую жизнь на сцене «Лебединому озеру» подарили знаменитый Мариус Петипа и его помощник Лев Иванов. Иванов вошел в историю в первую очередь благодаря постановке сцен белого акта, которые стали важной вехой в развитии балетного искусства. Именно с этих сцен началась подлинная история сценического представления балета.

«Лебединое озеро»: История становления

«Лебединое озеро» впервые было представлено на сцене Мариинского театра на вечере памяти покойного композитора. Полная версия балета была показана год спустя, в 1895 году, с разделением постановки между Петипа и Ивановым: первый и третий акты были поставлены Петипа, второй и четвертый — Ивановым.

Наследие и изменения

С тех пор новая постановка балета, воплощающая их концепции, оставалась бесспорным завоеванием первой постановки, включая сцены Иванова и знаменитую «черную» па-де-де Петипа. Впоследствии либретто Мариуса Петипа было изменено и дополнено для создания логики и гармонии в повествовании, однако музыка Чайковского всегда вдохновляла хореографов на поиск более драматичных коллизий, нежели волшебная сказка, предложенная Петипа.