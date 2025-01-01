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Русский крест
Билеты от 5000₽
Киноафиша Русский крест

Спектакль Русский крест

16+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 5000₽

О концерте/спектакле

Спектакль-концерт по поэме Мельникова в жанре народной мистерии

Приглашаем вас на уникальный спектакль-концерт «Русский крест», основанный на одноимённой поэме Николая Мельникова.

По задумке режиссёра Марины Брусникиной, поэзия в прочтении Евгения Миронова соединяется с авторской электронной музыкой Николая Попова и народным звучанием фольклорного ансамбля «Комонь». Это синтез слов и звуков создаёт атмосферу глубокой мистики и погружает зрителей в мир народной культуры.

История создания

Идея поставить поэму «Русский крест» пришла Евгению Миронову после общения со старцем Илием — духовником Николая Мельникова, который трагически пережил его гибель. Старец хотел, чтобы это произведение увидело как можно больше людей на театральной сцене или в кино.

Не упустите возможность стать свидетелем этого яркого и глубокого спектакля!

Режиссер
Марина Брусникина
В ролях
Евгений Миронов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 августа
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 5000 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 5 ноября
Нижегородский театр юного зрителя Нижний Новгород, Максима Горького, 145
19:00 от 2500 ₽

Фотографии

Русский крест Русский крест Русский крест Русский крест

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