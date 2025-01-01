Спектакль Русский крест

Спектакль-концерт по поэме Мельникова в жанре народной мистерии

Приглашаем вас на уникальный спектакль-концерт «Русский крест», основанный на одноимённой поэме Николая Мельникова.

По задумке режиссёра Марины Брусникиной, поэзия в прочтении Евгения Миронова соединяется с авторской электронной музыкой Николая Попова и народным звучанием фольклорного ансамбля «Комонь». Это синтез слов и звуков создаёт атмосферу глубокой мистики и погружает зрителей в мир народной культуры.

История создания

Идея поставить поэму «Русский крест» пришла Евгению Миронову после общения со старцем Илием — духовником Николая Мельникова, который трагически пережил его гибель. Старец хотел, чтобы это произведение увидело как можно больше людей на театральной сцене или в кино.

Не упустите возможность стать свидетелем этого яркого и глубокого спектакля!