Спектакль Русский крест

Приглашаем вас на уникальный спектакль-концерт «Русский крест», основанный на одноимённой поэме Николая Мельникова.
По задумке режиссёра Марины Брусникиной, поэзия в прочтении Евгения Миронова соединяется с авторской электронной музыкой Николая Попова и народным звучанием фольклорного ансамбля «Комонь». Это синтез слов и звуков создаёт атмосферу глубокой мистики и погружает зрителей в мир народной культуры.
Идея поставить поэму «Русский крест» пришла Евгению Миронову после общения со старцем Илием — духовником Николая Мельникова, который трагически пережил его гибель. Старец хотел, чтобы это произведение увидело как можно больше людей на театральной сцене или в кино.
Не упустите возможность стать свидетелем этого яркого и глубокого спектакля!