Встречаем осень. Русские народные инструменты

Интерактивный концерт для детей в Мариинском театре

Цикл интерактивных концертов-занятий «Пикколо в Мариинском» предлагает детям и их родителям уникальную возможность погрузиться в мир музыки. Цель проекта — познакомить малышей с классической музыкой и развить их творческое восприятие.

Ведущая: Ольга Пикколо, музыковед и музыкальный психолог, ведет занятия в легкой и игровой форме. Дети узнают о музыкальных инструментах, их устройстве и секретах звучания, а также слушают фрагменты лучших произведений классики.

После занятия маленькие зрители смогут выйти на сцену вместе с музыкантами оркестра Мариинского театра, потанцевать и попробовать поиграть на различных инструментах.



Для всей семьи

Приглашаются дети с родителями. Подарите своему ребенку незабываемый опыт, который поможет ему сделать первый шаг в мир музыки!