Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Встречаем осень. Русские народные инструменты
Киноафиша Встречаем осень. Русские народные инструменты

Встречаем осень. Русские народные инструменты

Постановка
Мариинский театр 0+
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Интерактивный концерт для детей в Мариинском театре

Цикл интерактивных концертов-занятий «Пикколо в Мариинском» предлагает детям и их родителям уникальную возможность погрузиться в мир музыки. Цель проекта — познакомить малышей с классической музыкой и развить их творческое восприятие.

Ведущая: Ольга Пикколо, музыковед и музыкальный психолог, ведет занятия в легкой и игровой форме. Дети узнают о музыкальных инструментах, их устройстве и секретах звучания, а также слушают фрагменты лучших произведений классики.

После занятия маленькие зрители смогут выйти на сцену вместе с музыкантами оркестра Мариинского театра, потанцевать и попробовать поиграть на различных инструментах.


Для всей семьи

Приглашаются дети с родителями. Подарите своему ребенку незабываемый опыт, который поможет ему сделать первый шаг в мир музыки!

Исполнители
Ольга Пикколо

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 сентября
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а
12:00 14:00

В ближайшие дни

Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
21 сентября в 19:15 Commode
от 790 ₽
Paul Oakenfold
18+
Электронная музыка Вечеринка
Paul Oakenfold
12 сентября в 23:00 Клуб «А2»
от 4000 ₽
6+
Классическая музыка
Сказка в Новый год, аб-т №13
28 декабря в 15:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 600 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше