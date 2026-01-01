Кавер-группа The Translators в клубе «Jagger»

В клубе «Jagger» выступит кавер-группа The Translators, возглавляемая Чаком и Шуманским, известными ведущими «Утреннего шоу» на Радио Maximum. Эта группа представит оригинальные версии популярных хитов на русском языке, что обеспечит зрителям уникальный опыт.

Программа концерта

В программе вечера — искромётный юмор, энергичная подача и неожиданные сюрпризы в виде приглашённых звёзд. Кроме того, всех желающих ждет интерактивный стенд для караоке, где каждый сможет попробовать свои силы как певец.

Для кого это событие?

Концерт будет интересен как любителям живой музыки, так и поклонникам кавер-версий. Мы уверены, что такой вечер подарит массу положительных эмоций и оставит незабываемые впечатления.

