Гастро стендап от ODMO и Stand-Up Import – камерный вечер, гастрономическое удовольствие и живой юмор

Гастро стендап: вечеринка с юмором и вкусом

Приглашаем вас на уникальное событие — гастро стендап от ODMO и Stand-Up Import. Это камерный вечер, который объединяет гастрономическое удовольствие и живой юмор в атмосфере исторического особняка Морозовых.

Чем вас удивит вечер?

Вас ждет комедийный формат, который соответствует лучшим традициям европейских стендап-вечеров. У нас созданы все условия для незабываемого времяпрепровождения: изысканные закуски, десерты, вэлком-дринк и проверенный материал от лучших комиков Москвы.

Звезды вечера

Мы тщательно отобрали участников, чтобы гарантировать вам смех и радость. В программе выступят:

Саша Киселев

Никита Дубровский

Леша Шамутило

Вадим Постильный

Каждый из комиков — участник известных проектов, таких как «Стендап на ТНТ», «Женский стендап на ТНТ», «Что было дальше?», «Разгоны», «Большое шоу» и других. У них миллионы просмотров в социальных сетях, так что вы можете быть уверены в качестве их выступлений.

Меню на вечер

Не забудьте про гастрономическую составляющую! Вечер будет сопровождаться следующим меню:

Кесадилья с цыпленком и овощами

Большая тарелка мезе

Кукуруза гриль с соусом чипотле

Канапе с бататом и грецким орехом

Ассорти тапас

Салат с киноа и спелыми томатами

Батат фри

Лаймовый пай

Продолжительность

Длительность вечера составит 1 час 20 минут. Это идеальное время, чтобы насладиться атмосферой, посмеяться и отдохнуть от повседневных забот.

Не упустите возможность провести вечер с юмором и вкусом — ждём вас!