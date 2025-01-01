Гастро стендап от ODMO и Stand-Up Import – камерный вечер, гастрономическое удовольствие и живой юмор

Приглашаем вас на уникальное событие — гастро стендап от ODMO и Stand-Up Import. Это камерный вечер, который объединяет гастрономическое удовольствие и живой юмор в атмосфере исторического особняка Морозовых.
Вас ждет комедийный формат, который соответствует лучшим традициям европейских стендап-вечеров. У нас созданы все условия для незабываемого времяпрепровождения: изысканные закуски, десерты, вэлком-дринк и проверенный материал от лучших комиков Москвы.
Мы тщательно отобрали участников, чтобы гарантировать вам смех и радость. В программе выступят:
Каждый из комиков — участник известных проектов, таких как «Стендап на ТНТ», «Женский стендап на ТНТ», «Что было дальше?», «Разгоны», «Большое шоу» и других. У них миллионы просмотров в социальных сетях, так что вы можете быть уверены в качестве их выступлений.
Не забудьте про гастрономическую составляющую! Вечер будет сопровождаться следующим меню:
Длительность вечера составит 1 час 20 минут. Это идеальное время, чтобы насладиться атмосферой, посмеяться и отдохнуть от повседневных забот.
Не упустите возможность провести вечер с юмором и вкусом — ждём вас!