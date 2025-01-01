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Гастро стендап от ODMO и Stand-Up Import – камерный вечер, гастрономическое удовольствие и живой юмор
Билеты от 5000₽
Киноафиша Гастро стендап от ODMO и Stand-Up Import – камерный вечер, гастрономическое удовольствие и живой юмор

Гастро стендап от ODMO и Stand-Up Import – камерный вечер, гастрономическое удовольствие и живой юмор

18+
Возраст 18+
Билеты от 5000₽

О концерте/спектакле

Гастро стендап: вечеринка с юмором и вкусом

Приглашаем вас на уникальное событие — гастро стендап от ODMO и Stand-Up Import. Это камерный вечер, который объединяет гастрономическое удовольствие и живой юмор в атмосфере исторического особняка Морозовых.

Чем вас удивит вечер?

Вас ждет комедийный формат, который соответствует лучшим традициям европейских стендап-вечеров. У нас созданы все условия для незабываемого времяпрепровождения: изысканные закуски, десерты, вэлком-дринк и проверенный материал от лучших комиков Москвы.

Звезды вечера

Мы тщательно отобрали участников, чтобы гарантировать вам смех и радость. В программе выступят:

  • Саша Киселев
  • Никита Дубровский
  • Леша Шамутило
  • Вадим Постильный

Каждый из комиков — участник известных проектов, таких как «Стендап на ТНТ», «Женский стендап на ТНТ», «Что было дальше?», «Разгоны», «Большое шоу» и других. У них миллионы просмотров в социальных сетях, так что вы можете быть уверены в качестве их выступлений.

Меню на вечер

Не забудьте про гастрономическую составляющую! Вечер будет сопровождаться следующим меню:

  • Кесадилья с цыпленком и овощами
  • Большая тарелка мезе
  • Кукуруза гриль с соусом чипотле
  • Канапе с бататом и грецким орехом
  • Ассорти тапас
  • Салат с киноа и спелыми томатами
  • Батат фри
  • Лаймовый пай

Продолжительность

Длительность вечера составит 1 час 20 минут. Это идеальное время, чтобы насладиться атмосферой, посмеяться и отдохнуть от повседневных забот.

Не упустите возможность провести вечер с юмором и вкусом — ждём вас!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Пространство ODMO Москва, Б.Трехсвятительский пер., 2/1, стр. 1
20:00 от 5000 ₽
9 августа
Пространство ODMO Москва, Б.Трехсвятительский пер., 2/1, стр. 1
20:00 от 5000 ₽

Фотографии

Гастро стендап от ODMO и Stand-Up Import – камерный вечер, гастрономическое удовольствие и живой юмор Гастро стендап от ODMO и Stand-Up Import – камерный вечер, гастрономическое удовольствие и живой юмор Гастро стендап от ODMO и Stand-Up Import – камерный вечер, гастрономическое удовольствие и живой юмор Гастро стендап от ODMO и Stand-Up Import – камерный вечер, гастрономическое удовольствие и живой юмор Гастро стендап от ODMO и Stand-Up Import – камерный вечер, гастрономическое удовольствие и живой юмор Гастро стендап от ODMO и Stand-Up Import – камерный вечер, гастрономическое удовольствие и живой юмор Гастро стендап от ODMO и Stand-Up Import – камерный вечер, гастрономическое удовольствие и живой юмор Гастро стендап от ODMO и Stand-Up Import – камерный вечер, гастрономическое удовольствие и живой юмор Гастро стендап от ODMO и Stand-Up Import – камерный вечер, гастрономическое удовольствие и живой юмор

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