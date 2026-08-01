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Лунная соната. Шедевры фортепиано при свечах
Киноафиша Лунная соната. Шедевры фортепиано при свечах

Лунная соната. Шедевры фортепиано при свечах

6+
Возраст 6+

О концерте

Фортепианный концерт при свечах в особняке Половцова

В исторических интерьерах особняка Половцова пройдет уникальный фортепианный концерт при свечах. В программе звучат шедевры великих композиторов: Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Людвига ван Бетховена, Фредерика Шопена, Сергея Рахманинова и Клода Дебюсси. Также ожидаются фортепианные переложения фрагментов из знаменитого балета Петра Чайковского «Щелкунчик». Свет свечей и звучание рояля создадут атмосферу камерного вечера, которая обязательно понравится любителям классической музыки.

Концерт состоится в одном из самых известных дворцов Петербурга, построенном в XIX веке архитектором Максимилианом Месмахером. Парадные залы с декоративной отделкой и высокие потолки создают идеальное пространство для камерных фортепианных концертов, обеспечивая великолепную акустику.

Исполнительница — пианистка Мария Деревягина, которая порадует гостей своим мастерством и чувственностью исполнения.

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