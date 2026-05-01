Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Вселенский карнавал огня в Мастер Панин Парке
Билеты от 1000₽
Киноафиша Вселенский карнавал огня в Мастер Панин Парке

Спектакль Вселенский карнавал огня в Мастер Панин Парке

0+
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Фестиваль огненных театров в Москве

В Парке киноприключений «Мастер Панин» пройдет грандиозный фестиваль огненных театров «Вселенский Карнаваль Огня». Это событие собирает более 10 лучших уличных театров, демонстрирующих высочайшее мастерство в области огненного шоу.

Древнее искусство укрощения огня в наше время превращается в зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного зрителя. На протяжении всего вечера участники фестиваля представят уникальные хореографические программы, насыщенные огнём и пиротехникой. Яркие искры пламени на фоне ночного неба, впечатляющие световые эффекты и фееричные выступления танцоров, акробатов и каскадеров создадут незабываемую атмосферу.

Программа фестиваля

  • Торжественная церемония открытия.
  • Марш-парад огненных театров. Известные театры пройдут перед зрителями под живую музыку, каждый из которых приготовил уникальное огненное представление.
  • Шоу огненных театров. Non-Stop выступления, которые включают огненные шоу, пиротехнические спецэффекты и лазерное шоу, будут драйвить зрителей на протяжении всего фестиваля.

Участники будут не только удивлять зрителей своим мастерством, но и бороться за призовые места. В числе наград:

  • «Золотой факел Карнавала» — за лучшую коллективную программу
  • «Золотая искра Карнавала» — за лучшую индивидуальную программу
  • «Укротитель стихии» — за лучшую режиссуру (коллективная программа)
  • «Золотая звезда Карнавала» — приз зрительских симпатий
  • «Магия Карнавала» — за лучшие спецэффекты и другие награды

Жюри фестиваля традиционно составят звезды театра, кино и шоу-бизнеса.

Шоу каскадеров

В промежутках между выступлениями огненных театров зрителей ожидает яркое шоу каскадеров парка:

  • Трюк «Призрачный Гонщик»
  • «Шоу огнеметчиков»
  • «Огненный мотофристайл»
  • «Огненный портал»
  • Трюк «100% Горение»
  • Огненное автородео и многое другое...

Финальное шоу завершится награждением победителей Вселенского Карнавала Огня.

По словам актера Ивана Охлобыстина, эксперта по «Карнавальному огню», это — лучший фестиваль в Москве. Он сравнил его с буйным природным пейзажем: «Номера с живым огнём и световыми эффектами поражают воображение, а для детей такое зрелище останется в памяти навсегда!»

Купить билет на спектакль Вселенский карнавал огня в Мастер Панин Парке

Помощь с билетами
Май
Сентябрь
30 мая суббота
20:30
Парк киноприключений «Мастер Панин» Москва, 2-й Сетуньский пр., 3
от 1000 ₽
26 сентября суббота
19:00
Парк киноприключений «Мастер Панин» Москва, 2-й Сетуньский пр., 3
от 1000 ₽

Фотографии

Вселенский карнавал огня в Мастер Панин Парке Вселенский карнавал огня в Мастер Панин Парке Вселенский карнавал огня в Мастер Панин Парке Вселенский карнавал огня в Мастер Панин Парке Вселенский карнавал огня в Мастер Панин Парке Вселенский карнавал огня в Мастер Панин Парке Вселенский карнавал огня в Мастер Панин Парке Вселенский карнавал огня в Мастер Панин Парке

В ближайшие дни

Ромео vs Джульетта XX лет спустя
12+
Мюзикл

Ромео vs Джульетта XX лет спустя

4 июня в 19:00 Московский театр оперетты
от 600 ₽
Мещане
18+
Драма

Мещане

13 июня в 18:00 ГИТИС-театр
от 900 ₽
Дядя Ваня
16+
Драма

Дядя Ваня

23 июня в 19:00 Театр им. Вахтангова
от 6800 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше