Фестиваль огненных театров в Москве

В Парке киноприключений «Мастер Панин» пройдет грандиозный фестиваль огненных театров «Вселенский Карнаваль Огня». Это событие собирает более 10 лучших уличных театров, демонстрирующих высочайшее мастерство в области огненного шоу.

Древнее искусство укрощения огня в наше время превращается в зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного зрителя. На протяжении всего вечера участники фестиваля представят уникальные хореографические программы, насыщенные огнём и пиротехникой. Яркие искры пламени на фоне ночного неба, впечатляющие световые эффекты и фееричные выступления танцоров, акробатов и каскадеров создадут незабываемую атмосферу.

Программа фестиваля

Торжественная церемония открытия.

Марш-парад огненных театров. Известные театры пройдут перед зрителями под живую музыку, каждый из которых приготовил уникальное огненное представление.

Шоу огненных театров. Non-Stop выступления, которые включают огненные шоу, пиротехнические спецэффекты и лазерное шоу, будут драйвить зрителей на протяжении всего фестиваля.

Участники будут не только удивлять зрителей своим мастерством, но и бороться за призовые места. В числе наград:

«Золотой факел Карнавала» — за лучшую коллективную программу

«Золотая искра Карнавала» — за лучшую индивидуальную программу

«Укротитель стихии» — за лучшую режиссуру (коллективная программа)

«Золотая звезда Карнавала» — приз зрительских симпатий

«Магия Карнавала» — за лучшие спецэффекты и другие награды

Жюри фестиваля традиционно составят звезды театра, кино и шоу-бизнеса.

Шоу каскадеров

В промежутках между выступлениями огненных театров зрителей ожидает яркое шоу каскадеров парка:

Трюк «Призрачный Гонщик»

«Шоу огнеметчиков»

«Огненный мотофристайл»

«Огненный портал»

Трюк «100% Горение»

Огненное автородео и многое другое...

Финальное шоу завершится награждением победителей Вселенского Карнавала Огня.

По словам актера Ивана Охлобыстина, эксперта по «Карнавальному огню», это — лучший фестиваль в Москве. Он сравнил его с буйным природным пейзажем: «Номера с живым огнём и световыми эффектами поражают воображение, а для детей такое зрелище останется в памяти навсегда!»