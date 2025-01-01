Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Русалочка. Реквием
Билеты от 1800₽
Киноафиша Русалочка. Реквием

Спектакль Русалочка. Реквием

18+
Режиссер Александр Мишунин
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Мечта или фантазия: что скрывается за нашими желаниями?

В спектакле «Русалочка» театра «Однажды» зрителей ждет история о том, как мечта может стать не только источником вдохновения, но и разрушения.

Переменчивая судьба Русалочки

Русалочка, полная стремлений и желания кардинальных перемен, заключает сделку с Морской Ведьмой, не задумываясь о последствиях. В результате она сталкивается с тем, что её мечта может обернуться не тем, что она ожидала. Но что стоит за этой сделкой? И чего на самом деле хочет от неё Морская Ведьма?

Столкновение с реальностью

Каждый шаг Русалочки приводит её к важным встречам, включая таинственного Шута и очаровательного, но не таким уж идеальным принца. А что на самом деле скрывают их маски? В каком свете проявится мечта и фантазия, и чем для героини обернется её стремление к переменам?

В ролях:

  • Мария Малафеева
  • Мария Кузнецова
  • Дмитрий Борисов
  • Ксения Бевзова
  • Роман Запарин
  • Ксения Сидорова
  • Людмила Майорова
  • Надежда Кувшинова
  • Екатерина Танцура

Постановка и инсценировка: Александр Мишунин

 

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
КЦ «Хитровка» Москва, Подколокольный пер., 8, стр. 2
19:00 от 1800 ₽
16 августа
КЦ «Хитровка» Москва, Подколокольный пер., 8, стр. 2
15:00 от 1800 ₽

В ближайшие дни

По Руси
16+
Драма
По Руси
19 сентября в 19:30 Симоновская сцена театра Вахтангова
от 700 ₽
Вождь краснокожих
6+
Детский
Вождь краснокожих
30 августа в 12:00 Губернский театр
от 1000 ₽
Похороните меня за плинтусом
18+
Комедия Драма
Похороните меня за плинтусом
23 ноября в 19:00 Высоцкий
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше