Спектакль Русалочка. Реквием

В спектакле «Русалочка» театра «Однажды» зрителей ждет история о том, как мечта может стать не только источником вдохновения, но и разрушения.
Русалочка, полная стремлений и желания кардинальных перемен, заключает сделку с Морской Ведьмой, не задумываясь о последствиях. В результате она сталкивается с тем, что её мечта может обернуться не тем, что она ожидала. Но что стоит за этой сделкой? И чего на самом деле хочет от неё Морская Ведьма?
Каждый шаг Русалочки приводит её к важным встречам, включая таинственного Шута и очаровательного, но не таким уж идеальным принца. А что на самом деле скрывают их маски? В каком свете проявится мечта и фантазия, и чем для героини обернется её стремление к переменам?
Постановка и инсценировка: Александр Мишунин