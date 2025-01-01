Спектакль Русалочка. Реквием

Мечта или фантазия: что скрывается за нашими желаниями?

В спектакле «Русалочка» театра «Однажды» зрителей ждет история о том, как мечта может стать не только источником вдохновения, но и разрушения.

Переменчивая судьба Русалочки

Русалочка, полная стремлений и желания кардинальных перемен, заключает сделку с Морской Ведьмой, не задумываясь о последствиях. В результате она сталкивается с тем, что её мечта может обернуться не тем, что она ожидала. Но что стоит за этой сделкой? И чего на самом деле хочет от неё Морская Ведьма?

Столкновение с реальностью

Каждый шаг Русалочки приводит её к важным встречам, включая таинственного Шута и очаровательного, но не таким уж идеальным принца. А что на самом деле скрывают их маски? В каком свете проявится мечта и фантазия, и чем для героини обернется её стремление к переменам?

В ролях:

Мария Малафеева

Мария Кузнецова

Дмитрий Борисов

Ксения Бевзова

Роман Запарин

Ксения Сидорова

Людмила Майорова

Надежда Кувшинова

Екатерина Танцура

Постановка и инсценировка: Александр Мишунин