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Мы плюс Вы
Билеты от 3800₽
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Спектакль Мы плюс Вы

18+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 18+
Билеты от 3800₽

О концерте/спектакле

Психологический театр Ирины Обуховой

Психологический театр Ирины Обуховой «Мы + Вы» – это уникальное пространство, где каждый может поделиться своими историями и услышать рассказы других, находя поддержку и понимание.

Эмоциональное зеркало
Здесь актеры проживают истории зрителей, отражая внутренний мир, поведенческие стереотипы и жизненные сценарии. Это позволяет увидеть себя со стороны и переосмыслить старые ситуации.

Перемены и ответы
Процесс наблюдения помогает обнаружить скрытые эмоции, менять привычные реакции и находить новые решения. Театр Ирины Обуховой – это путь к самопознанию и созданию музыки своей жизни.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 сентября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:00 от 3800 ₽

Фотографии

Мы плюс Вы Мы плюс Вы Мы плюс Вы Мы плюс Вы Мы плюс Вы

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