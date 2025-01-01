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Вселенная неоклассики
Киноафиша Вселенная неоклассики

Вселенная неоклассики

Постановка
Анненкирхе 0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Концерт неоклассики в Анненкирхе

Погрузитесь в атмосферу неоклассической музыки в уникальной обстановке Анненкирхе. В темноте концертного зала прозвучат всемирно известные произведения таких мастеров, как Людовико Эйнауди, Ханс Циммер, Ян Тьерсен, Макс Рихтер, Джон Уильямс и другие. Эти композиторы подарили миру шедевры, которые стали неотъемлемой частью культовых фильмов, включая «1+1», «Амели», «Интерстеллар», «Начало», «Пираты Карибского моря», «Список Шиндлера» и многие другие.

Программа и исполнители

Концертная программа, получившая название «Вселенная неоклассики», обещает полное погружение в музыку, благодаря таланту Olympic Orchestra. Этот оркестр из Санкт-Петербурга под руководством дирижера Александра Голикова известен своим уникальным подходом к исполнению музыкальных произведений. Их творческое общение и эксперименты позволяют по-новому интерпретировать произведения современных композиторов, придавая им особую глубину и эмоциональность.

Особенности концерта

Музыка, сопровождаемая световыми эффектами, создаст завораживающую атмосферу, усиливая впечатление от каждого звучащего произведения. Весь вечер вас будет окружать аудиовизуальная магия, способная перенести вас в мир музыки, где каждая нота и каждая мелодия обретает новое звучание.

Художественный руководитель

Алексей Степанов, художественный руководитель проекта, вместе с командой профессиональных музыкантов, гарантирует вам незабываемое музыкальное путешествие в мир неоклассики.

Не упустите возможность насладиться этим уникальным концертом в необычной атмосфере Анненкирхе, где современная классическая музыка зазвучит особенно ярко.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 августа
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
20:00 от 1800 ₽

Фотографии

Вселенная неоклассики Вселенная неоклассики Вселенная неоклассики Вселенная неоклассики Вселенная неоклассики Вселенная неоклассики Вселенная неоклассики

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