Концерты музыки при свечах в Санкт-Петербурге

Цикл концертов «#В_свечах»

Русские Музыкальные Сезоны приглашают вас на уникальные концерты, где классическая, неоклассическая и джазовая музыка звучит в завораживающей атмосфере исторических дворцов и необычных пространств Санкт-Петербурга.Проект #В_Свечах превращает залы в уютные концертные площадки, озарённые тысячами свечей. Этот мягкий, живой свет создает волшебную атмосферу, позволяя вам полностью погрузиться в музыку, прочувствовать её глубину и красоту. Каждый концерт — это не просто выступление, а настоящее погружение в мир искусства, где звучание инструментов, игра света и архитектурная эстетика сливаются в единое целое.

Музыка при свечах в Яани Кирик

Коллектив Amadeus Concerts играет Вивальди, Баха и Шопена в лютеранской кирхе Яани Кирик — идеальный выбор для тех, кто ищет небанальную классику. Потрясающая акустика зала церкви усиливает эффект от звучания органа, а мерцающий свет свечей магически окаймляет фигуры музыкантов. Этот необычный концерт в Санкт-Петербурге поражает, как современное исполнение грамотно соединяется со старинной подачей — в церкви при свечах. Уникальный опыт как для любителей классики, так и для тех, кто хочет интересно провести вечер.

«Орган при свечах» в церкви Петра и Павла

А для фанатов монументального органа советуем концерт, где звучит орган при свечах. В старинном лютеранском соборе Петра и Павла, под готическими сводами органист исполнит шедевры мировой классики. Мягкий свет сотен свечей будет освещать старинные интерьеры в величественный инструмент. Даже если вы фанат органа, его музыка при свечах в Санкт-Петербурге — это отдельное удовольствие, которое стоит попробовать. Погрузитесь в состояние гармонии и покоя в самом центре большого города.

Концерты в оранжерее Таврического сада в Санкт-Петербурге

Оранжерея в своём нынешнем виде была установлена в Таврическом саду в 1936 году. Здесь всегда росли самые экзотические растения страны, но сегодня оранжерея привлекает внимание не только ими, но и богатой культурной программой. Здесь есть всё необходимое для самых разнообразных выступлений. Например, здесь дают концерты струнные квинтеты и джазовые коллективы, слышны звуки французского шансона и Людовико Эйнауди. Здесь можно посмотреть фильмы, послушать рок-хиты на виолончелях. Совершенно разные жанры смотрятся здесь одинаково уместно. Любое событие афиши Оранжереи Таврического сада в Санкт-Петербурге сделает ваш вечер интересным и уникальным.

Концерты в красивой архитектуре Санкт-Петербурга

«Вивальди. Времена Года» в Анненкирхе

Анненкирхе, которая сейчас одно из самых арт-пространств Петербурга, приглашает на живое исполнение композиций Вивальди. Если вы хотите послушать классическую музыку в практически средневековой атмосфере — обязательно обратите внимание на этот концерт. Интересно то, что на фоне музыки будет работать художник, который вживую создаст картины в технике Эбру. Они будут транслироваться прямо за оркестр. Аудиовизуальное впечатление гарантированно будет невероятным.

«Пьяццолла. Краски танго» в Анненкирхе

Концерт в исполнении Olympic Orchestra. В Аннекирхе будут звучать произведения латинских композиторов. Любители горячего танго точно оценят мелодичные ритмы аргентинского композитора Пьяццолла, пока художник будет вживую писать картины в технике Эбру. Если вам кажется, что такая музыка не клеится с атмосферой лютеранской церкви — советуем сходить и убедиться в обратном!

Экскурсия и концерт в Доме учёных им. Горького РАН

Интересный концерт, который пройдёт в одном из дворцов Петербурга — Великого князя Владимира Александровича (Дом учёных им. М. Горького РАН). Великолепная архитектура XIX века откроет двери для тех, кто хочет насладиться романтическим джазом. Вечер начнётся с экскурсии по дворцу, где можно будет полюбоваться его роскошными залами и художественными коллекциями, а продолжится живым выступлением музыкантов. Разрешите себе в этот вечер стать аристократом XIX века.