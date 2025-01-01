Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Подборки Концерты Атмосферные концерты в необычных местах Петербурга

Атмосферные концерты в необычных местах Петербурга

Сходили бы вы на концерт при свечах в Петербурге? Или на выступление в настоящий питерский дворец? В Санкт-Петербурге каждый найдёт себе план на вечер. Например, вы хотите послушать классическую музыку, но обычные концертные залы вам надоели — сходите в необычные. В этой подборке расскажем про самые интересные и необычные концерты в Санкт-Петербурге. Классическая музыка будет звучать в дореволюционных дворцах, готических церквях, оранжереях и при свете свечей.

Все 17
По году
Сбросить
Орган при свечах
Орган при свечах
классическая музыка
Музыка в Оранжерее
Музыка в Оранжерее
живая музыка
Вивальди. Времена Года
Вивальди. Времена Года
классическая музыка
Rock при свечах
Rock при свечах
рок, классическая музыка
Оркестр при свечах. Ludovico Einaudi
Оркестр при свечах. Ludovico Einaudi
неоклассика
Концерт в свечах «Вселенная Миядзаки и Макото Синкая»
Концерт в свечах «Вселенная Миядзаки и Макото Синкая»
живая музыка
Пьяццолла. Краски танго
Пьяццолла. Краски танго
классическая музыка
Вселенная неоклассики
Вселенная неоклассики
неоклассика
#В_свечах: Джаз в Особняке Половцова
#В_свечах: Джаз в Особняке Половцова
джаз
#В_свечах: Шедевры классики в особняке Половцова
#В_свечах: Шедевры классики в особняке Половцова
классическая музыка
#В_свечах: Шедевры классики в Особняке Елисеевых
#В_свечах: Шедевры классики в Особняке Елисеевых
классическая музыка
Магия свечей. Романтический джаз в Оранжерее
Магия свечей. Романтический джаз в Оранжерее
джаз
Магия свечей. От Вивальди до рок-хитов в Оранжерее
Магия свечей. От Вивальди до рок-хитов в Оранжерее
рок, классическая музыка
«Времена года». Вивальди и шедевры классики. Концерт с экскурсией во дворце Великого князя
«Времена года». Вивальди и шедевры классики. Концерт с экскурсией во дворце Великого князя
классическая музыка
Средь шумного бала. Концерт с экскурсией во дворце Великого князя
Средь шумного бала. Концерт с экскурсией во дворце Великого князя
классическая музыка
Шоу двух роялей и органа. При Свечах в Соборе
Шоу двух роялей и органа. При Свечах в Соборе
классическая музыка
#В_Свечах: Queen
#В_Свечах: Queen
живая музыка
Сбросить
Жанр
Все Классическая музыка Рок Джаз Неоклассика Живая музыка

Концерты музыки при свечах в Санкт-Петербурге

Цикл концертов «#В_свечах»

Русские Музыкальные Сезоны приглашают вас на уникальные концерты, где классическая, неоклассическая и джазовая музыка звучит в завораживающей атмосфере исторических дворцов и необычных пространств Санкт-Петербурга.Проект #В_Свечах превращает залы в уютные концертные площадки, озарённые тысячами свечей. Этот мягкий, живой свет создает волшебную атмосферу, позволяя вам полностью погрузиться в музыку, прочувствовать её глубину и красоту. Каждый концерт — это не просто выступление, а настоящее погружение в мир искусства, где звучание инструментов, игра света и архитектурная эстетика сливаются в единое целое.

Музыка при свечах в Яани Кирик

Коллектив Amadeus Concerts играет Вивальди, Баха и Шопена в лютеранской кирхе Яани Кирик — идеальный выбор для тех, кто ищет небанальную классику. Потрясающая акустика зала церкви усиливает эффект от звучания органа, а мерцающий свет свечей магически окаймляет фигуры музыкантов. Этот необычный концерт в Санкт-Петербурге поражает, как современное исполнение грамотно соединяется со старинной подачей — в церкви при свечах. Уникальный опыт как для любителей классики, так и для тех, кто хочет интересно провести вечер.

«Орган при свечах» в церкви Петра и Павла

А для фанатов монументального органа советуем концерт, где звучит орган при свечах. В старинном лютеранском соборе Петра и Павла, под готическими сводами органист исполнит шедевры мировой классики. Мягкий свет сотен свечей будет освещать старинные интерьеры в величественный инструмент. Даже если вы фанат органа, его музыка при свечах в Санкт-Петербурге — это отдельное удовольствие, которое стоит попробовать. Погрузитесь в состояние гармонии и покоя в самом центре большого города.

Концерты в оранжерее Таврического сада в Санкт-Петербурге

Оранжерея в своём нынешнем виде была установлена в Таврическом саду в 1936 году. Здесь всегда росли самые экзотические растения страны, но сегодня оранжерея привлекает внимание не только ими, но и богатой культурной программой. Здесь есть всё необходимое для самых разнообразных выступлений. Например, здесь дают концерты струнные квинтеты и джазовые коллективы, слышны звуки французского шансона и Людовико Эйнауди. Здесь можно посмотреть фильмы, послушать рок-хиты на виолончелях. Совершенно разные жанры смотрятся здесь одинаково уместно. Любое событие афиши Оранжереи Таврического сада в Санкт-Петербурге сделает ваш вечер интересным и уникальным.

Концерты в красивой архитектуре Санкт-Петербурга

«Вивальди. Времена Года» в Анненкирхе

Анненкирхе, которая сейчас одно из самых арт-пространств Петербурга, приглашает на живое исполнение композиций Вивальди. Если вы хотите послушать классическую музыку в практически средневековой атмосфере — обязательно обратите внимание на этот концерт. Интересно то, что на фоне музыки будет работать художник, который вживую создаст картины в технике Эбру. Они будут транслироваться прямо за оркестр. Аудиовизуальное впечатление гарантированно будет невероятным.

«Пьяццолла. Краски танго» в Анненкирхе

Концерт в исполнении Olympic Orchestra. В Аннекирхе будут звучать произведения латинских композиторов. Любители горячего танго точно оценят мелодичные ритмы аргентинского композитора Пьяццолла, пока художник будет вживую писать картины в технике Эбру. Если вам кажется, что такая музыка не клеится с атмосферой лютеранской церкви — советуем сходить и убедиться в обратном!

Экскурсия и концерт в Доме учёных им. Горького РАН

Интересный концерт, который пройдёт в одном из дворцов Петербурга — Великого князя Владимира Александровича (Дом учёных им. М. Горького РАН). Великолепная архитектура XIX века откроет двери для тех, кто хочет насладиться романтическим джазом. Вечер начнётся с экскурсии по дворцу, где можно будет полюбоваться его роскошными залами и художественными коллекциями, а продолжится живым выступлением музыкантов. Разрешите себе в этот вечер стать аристократом XIX века.

Выбор редакции
Власть съедает душу: 8 фильмов и сериалов о харизматичных лидерах
Власть съедает душу: 8 фильмов и сериалов о харизматичных лидерах
Приквел «Армии мертвецов», вестерн с Реджиной Кинг и новый Декстер: что смотреть дома, пока закрыты кинотеатры
Приквел «Армии мертвецов», вестерн с Реджиной Кинг и новый Декстер: что смотреть дома, пока закрыты кинотеатры
10 фильмов 2023 года с высокими рейтингами, которые уже можно посмотреть онлайн
10 фильмов 2023 года с высокими рейтингами, которые уже можно посмотреть онлайн
6 серий, рейтинг на КП — 7,9: этот шведский мини-сериал вы не посмеете поставить фоном — он держит за горло до финала
Скучали по Факерам? Франшиза «Знакомство с родителями» получает 4 часть — кто же вернется на экраны?
Забудьте уже про «Симпсонов»: Collider назвал 5 лучших сезонов «Южного Парка» — и это абсолютная дикость
От добрых мифических существ до злодеев: 5 дорам, в которых главные герои — кумихо
4 сезона наслаждения сюжетом и вкусной еды: у этого сериала с Джереми Алленом целых 93% «свежести», пропускать такое — грех
Все не решаетесь посмотреть «Акиру»? Рассказываем, о чем это аниме с рейтингом 8.0 — будет понятно, кому зайдет
В культовой ленте Балабанова «Брат» целых три актера снялись бесплатно: не взял денег даже «Татарин», и вот почему
Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере
«Жизнь в мегаполисе накладывает отпечаток»: стыдный «туалетный» ляп с Кэрри Брэдшоу в «И просто так» разобрал косметолог
Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать
Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше