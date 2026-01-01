Феликс Царикати. Я люблю тебя жизнь!

Концерт Феликса Викторовича Царикати

Приглашаем вас на концерт выдающегося исполнителя Феликса Викторовича Царикати, который сочетает в себе талант эстрадного певца и искусство оперного исполнения. Карьера артиста началась в детской музыкальной школе и училище искусств города Орджоникидзе, после чего он продолжил обучение на факультете музыкального театра ГИТИСа в мастерской Бориса Покровского.

Феликс Царикати, несмотря на приглашение в труппу Большого театра, выбрал путь эстрадного артиста. Его первые успехи пришли в начале девяностых, когда он принимал участие в конкурсах «Юрмала-89» и «Ялта-91», где завоевал приз зрительских симпатий. Дебютный альбом «Непутевый», выпущенный в 1991 году, принес ему широкую популярность и запомнился такими хитами, как «Провинциальная принцесса», «Женщина в голубом» и «Ох уж эти ножки».

Творческий диапазон Феликса включает не только эстрадные шлягеры, но и оперные арии, народные песни и старинные романсы. На его счету более десяти альбомов, в том числе тематические сборники «Песни военных лет» и «Ретро-шлягеры». Артист также не обошел стороной кинематограф и исполнил главную роль в фильме «Легенда горы Тбау».

Не упустите возможность насладиться многогранным талантом Феликса Викторовича Царикати на его концерте. Это будет незабываемый вечер музыкального искусства!