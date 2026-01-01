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Феликс Царикати. Я люблю тебя жизнь!
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Киноафиша Феликс Царикати. Я люблю тебя жизнь!

Феликс Царикати. Я люблю тебя жизнь!

12+
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О концерте

Концерт Феликса Викторовича Царикати

Приглашаем вас на концерт выдающегося исполнителя Феликса Викторовича Царикати, который сочетает в себе талант эстрадного певца и искусство оперного исполнения. Карьера артиста началась в детской музыкальной школе и училище искусств города Орджоникидзе, после чего он продолжил обучение на факультете музыкального театра ГИТИСа в мастерской Бориса Покровского.

Феликс Царикати, несмотря на приглашение в труппу Большого театра, выбрал путь эстрадного артиста. Его первые успехи пришли в начале девяностых, когда он принимал участие в конкурсах «Юрмала-89» и «Ялта-91», где завоевал приз зрительских симпатий. Дебютный альбом «Непутевый», выпущенный в 1991 году, принес ему широкую популярность и запомнился такими хитами, как «Провинциальная принцесса», «Женщина в голубом» и «Ох уж эти ножки».

Творческий диапазон Феликса включает не только эстрадные шлягеры, но и оперные арии, народные песни и старинные романсы. На его счету более десяти альбомов, в том числе тематические сборники «Песни военных лет» и «Ретро-шлягеры». Артист также не обошел стороной кинематограф и исполнил главную роль в фильме «Легенда горы Тбау».

Не упустите возможность насладиться многогранным талантом Феликса Викторовича Царикати на его концерте. Это будет незабываемый вечер музыкального искусства!

Купить билет на концерт Феликс Царикати. Я люблю тебя жизнь!

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Сентябрь
26 сентября суббота
19:00
Останкино Москва, Академика Королева, 15, корп. 2
В других городах
Сентябрь
Ноябрь
28 сентября понедельник
19:00
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
6 ноября пятница
19:00
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102

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