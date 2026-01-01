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От Вивальди до рок-хитов в особняке Кшесинской
Киноафиша От Вивальди до рок-хитов в особняке Кшесинской

От Вивальди до рок-хитов в особняке Кшесинской

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт в роскошном особняке Матильды Кшесинской

Роскошный особняк Матильды Кшесинской, образец северного модерна, станет местом для незабываемого вечера, наполненного любимой музыкой. В ходе концерта вы сможете насладиться не только живыми выступлениями, но и посетить музей, так как цена его посещения уже включена в стоимость билета.

В программе вечера

В этом музыкальном шествии прозвучат:

  • Части из «Времен года» Антонио Вивальди - самого известного классического произведения;
  • «Маленькая ночная серенада» Вольфганга Моцарта;
  • Легендарный Канон Иоганна Пахельбеля;
  • Лучшие моменты из оркестровых сюит Иоганна Себастьяна Баха;
  • Хиты рок-групп Queen, AC/DC, Deep Purple, Radiohead, Rammstein.

Исполнители

Музыку представит квартет Квантум, который подарит зрителям эмоциональный и динамичный вечер.

Уникальная атмосфера

После концерта у вас будет возможность прогуляться по музею, исследуя архитектурные особенности особняка и знакомясь с историей знаменитой балерины. Вы сможете увидеть сценические костюмы и Белый зал, где проходили знатные приёмы. Интерьеры восстановлены по архивным фотографиям и позволят вам ощутить дух Серебряного века.

Важно знать

В связи с нестабильной работой мобильного интернета, просим вас заранее сохранить билеты в смартфоне в формате файла или скриншота, либо распечатать их. Спасибо за понимание.

Продолжительность мероприятия: 1 час 10 минут. Рекомендовано для зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт От Вивальди до рок-хитов в особняке Кшесинской

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