Все твои мужики
Киноафиша Все твои мужики

Спектакль Все твои мужики

18+
Режиссер Анна Овчинникова, Елена Жукова
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Ироничный барный стендап-спектакль 

Приглашаем вас на уникальный барный стендап-спектакль «Все твои мужики», который станет настоящим откровением о том, как мы умеем любить. Этот ироничный и непредсказуемый спектакль основан на реальных историях девушек, охватывающих влюблённости, чувства и переживания, знакомые каждому зрителю в зале.

Неповторимые истории о любви

Каждый спектакль уникален: молодые актёры петербургских театров читают новые документальные рассказы о любви, выбранные специально для этой постановки. Эти трогательные и смешные истории звучат как что-то знакомое каждому, а актёры впервые читают их прямо на сцене, выбирая конверт с текстом в реальном времени. Никакой репетиции — только настоящие эмоции!

Спектакль как терапия

«Все твои мужики» — это не просто документальный спектакль, это театральный стендап, вдохновлённый эстетикой китча и валентинок 2000-х годов. Зрителей ждут песни о любви, особая атмосфера барного спектакля и возможность поделиться своими историями. Для самых смелых после спектакля будет работать открытый микрофон. А тем, кто предпочитает оставаться в тени, мы предлагаем бесплатный таролог, готовый ответить на волнующие вопросы до начала представления.

Отзывы зрителей

«Восхитительные, уморительные, нежные и не очень, детские и юношеские истории любви, написанные разными девушками. Эти истории зачитывают прекрасные молодые абсолютно разные актёры, что делает их ещё более сочными! Посмеялась до слёз, поплакала до смеха! В общем, рекомендасьон!» — Марфа Шульман, зрительница.

After Party в честь Дня рождения спектакля

Не упустите шанс не только насладиться спектаклем, но и отпраздновать его День рождения на after party! Вечеринка начнётся в пространстве АТС после небольшого перерыва, где актёры нашего проекта (не только те, которые выступают в этот день, но и артисты других составов) подготовят для зрителей особую программу!

Творческая команда

Режиссёр Анна Овчинникова и куратор Лена Жукова — выпускницы магистратуры Новой сцены Александринского театра, работают на основе принципов горизонтальности и коллаборации. «Все твои мужики» — это вторая совместная работа этой талантливой команды.

Исполнители

  • Егор Аверин (МДТ, проект «Поэзия за углом»)
  • Дехиар Гусев (Театр-фестиваль «Балтийский дом», худ. мастерская иногда театр «Воркута»)
  • Иван Капорин (Театр им. В. Ф. Комиссаржевской, Театр в Театральном музее, проект «Прекрасные дилетанты»)
  • Максим Клейменов (Городской театр, Учебный театр на Моховой, проект «Поэзия за углом»)
  • Марк Красильников (Городской театр, Учебный театр на Моховой, проект «Поэзия за углом»)
  • Юлия Курочкина (Театр Karlsson Haus)

Приходите, чтобы прожить и отпустить любовь вместе с нами, ведь любовь всё равно победит!

Купить билет на спектакль

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
В других городах

Санкт-Петербург, 7 сентября
Квартира 8 Санкт-Петербург, Марата, 1/71, кв. 8
20:00 от 800 ₽

Фотографии

Все твои мужики Все твои мужики Все твои мужики Все твои мужики Все твои мужики Все твои мужики Все твои мужики Все твои мужики Все твои мужики Все твои мужики

