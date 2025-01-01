Приглашаем вас на уникальный барный стендап-спектакль «Все твои мужики», который станет настоящим откровением о том, как мы умеем любить. Этот ироничный и непредсказуемый спектакль основан на реальных историях девушек, охватывающих влюблённости, чувства и переживания, знакомые каждому зрителю в зале.
Каждый спектакль уникален: молодые актёры петербургских театров читают новые документальные рассказы о любви, выбранные специально для этой постановки. Эти трогательные и смешные истории звучат как что-то знакомое каждому, а актёры впервые читают их прямо на сцене, выбирая конверт с текстом в реальном времени. Никакой репетиции — только настоящие эмоции!
«Все твои мужики» — это не просто документальный спектакль, это театральный стендап, вдохновлённый эстетикой китча и валентинок 2000-х годов. Зрителей ждут песни о любви, особая атмосфера барного спектакля и возможность поделиться своими историями. Для самых смелых после спектакля будет работать открытый микрофон. А тем, кто предпочитает оставаться в тени, мы предлагаем бесплатный таролог, готовый ответить на волнующие вопросы до начала представления.
«Восхитительные, уморительные, нежные и не очень, детские и юношеские истории любви, написанные разными девушками. Эти истории зачитывают прекрасные молодые абсолютно разные актёры, что делает их ещё более сочными! Посмеялась до слёз, поплакала до смеха! В общем, рекомендасьон!» — Марфа Шульман, зрительница.
Не упустите шанс не только насладиться спектаклем, но и отпраздновать его День рождения на after party! Вечеринка начнётся в пространстве АТС после небольшого перерыва, где актёры нашего проекта (не только те, которые выступают в этот день, но и артисты других составов) подготовят для зрителей особую программу!
Режиссёр Анна Овчинникова и куратор Лена Жукова — выпускницы магистратуры Новой сцены Александринского театра, работают на основе принципов горизонтальности и коллаборации. «Все твои мужики» — это вторая совместная работа этой талантливой команды.
Приходите, чтобы прожить и отпустить любовь вместе с нами, ведь любовь всё равно победит!