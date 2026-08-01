Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дневники А. и Е.
Киноафиша Дневники А. и Е.

Спектакль Дневники А. и Е.

16+
Продолжительность 90 минут
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль по циклу произведений Марка Твена «Архив семейства Адама»

В Театральной Долине состоится спектакль по циклу произведений Марка Твена «Архив семейства Адама». Он рассказывает о любви двух противоположных людей, которые не планировали проводить жизнь вместе, но судьба распорядилась иначе.

Сюжет и персонажи

История первой любви, увиденная глазами двух самых известных персонажей в мире, показывает, как он стремится к тишине и спокойствию, а она жаждет познать всё на свете. Эти два характера, казалось бы, противоположные, обретают неожиданное единство в своих чувствах.

Исполнители ролей

В спектакле участвуют талантливые актеры:

  • Денис Денисов
  • Катерина Кудаева
  • Дмитрий Якупов
  • Кристина Демидова

Продолжительность и атмосфера

Продолжительность спектакля составляет 1 час 30 минут без антракта. Это выступление станет отличным выбором для тех, кто ценит истории о неожиданных встречах и глубоких чувствах.

Купить билет на спектакль Дневники А. и Е.

Помощь с билетами
В других городах
Август
Октябрь
23 августа воскресенье
19:00
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
от 1500 ₽
26 октября понедельник
19:30
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70

В ближайшие дни

Что я нажил
16+
Драма

Что я нажил

27 августа в 15:00 Дом Довлатова
от 1895 ₽
Казанова
16+
Мелодрама

Казанова

24 сентября в 19:00 Театр на Садовой (Приют комедианта)
от 3200 ₽
Скамейка
12+
Комедия

Скамейка

13 октября в 19:00 Концертный зал в здании Екатерининского собрания
от 900 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше