Спектакль Дневники А. и Е.

Спектакль по циклу произведений Марка Твена «Архив семейства Адама»

В Театральной Долине состоится спектакль по циклу произведений Марка Твена «Архив семейства Адама». Он рассказывает о любви двух противоположных людей, которые не планировали проводить жизнь вместе, но судьба распорядилась иначе.

Сюжет и персонажи

История первой любви, увиденная глазами двух самых известных персонажей в мире, показывает, как он стремится к тишине и спокойствию, а она жаждет познать всё на свете. Эти два характера, казалось бы, противоположные, обретают неожиданное единство в своих чувствах.

Исполнители ролей

В спектакле участвуют талантливые актеры:

Денис Денисов

Катерина Кудаева

Дмитрий Якупов

Кристина Демидова

Продолжительность и атмосфера

Продолжительность спектакля составляет 1 час 30 минут без антракта. Это выступление станет отличным выбором для тех, кто ценит истории о неожиданных встречах и глубоких чувствах.