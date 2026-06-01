Спектакль Людмила Гурченко “Я не за тем пришла сюда, чтобы молчать!“

Моноспектакль-посвящение Людмиле Гурченко

Спектакль основан на книге выдающейся советской киноактрисы Людмилы Гурченко «Мое взрослое детство». В нем рассказывается о трудном и полном лишений детстве актрисы, проведенном в оккупированном Харькове. Мы увидим не только первые шаги Гурченко в искусстве, но и те источники вдохновения, которые вселяли в неё силы и помогали развивать ее творческую индивидуальность.

Одной из ярких тем спектакля является всенародная популярность Гурченко, пришедшая после ее невероятного выступления в фильме «Карнавальная ночь». Мы также познакомимся с жизненными и профессиональными трудностями, которые актрисе приходилось преодолевать, и узнаем, как она искала свой путь в искусстве и в жизни.

Автобиографическая история

Этот спектакль — не просто живой рассказ, полный юмора и драматизма. Это история яркой творческой личности, изложенная с учетом всех сложностей и противоречий духовного становления Гурченко.

Сила актерской игры

«Актрисе Юлии Горшениной ювелирно удалось создать почти реальный образ знаменитой Людмилы Гурченко», — отмечают зрители, подчеркивая высокий уровень актерского мастерства и эмоциональную насыщенность спектакля.

Темы семейных отношений

Спектакль не обходит стороной и ключевые фигуры в жизни актрисы — её родителей. Их влияние на формирование личности Гурченко также становится важной частью повествования.