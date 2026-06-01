Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «День разоблачения» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Людмила Гурченко “Я не за тем пришла сюда, чтобы молчать!“
Киноафиша Людмила Гурченко “Я не за тем пришла сюда, чтобы молчать!“

Спектакль Людмила Гурченко “Я не за тем пришла сюда, чтобы молчать!“

12+
Возраст 12+

О спектакле

Моноспектакль-посвящение Людмиле Гурченко

Спектакль основан на книге выдающейся советской киноактрисы Людмилы Гурченко «Мое взрослое детство». В нем рассказывается о трудном и полном лишений детстве актрисы, проведенном в оккупированном Харькове. Мы увидим не только первые шаги Гурченко в искусстве, но и те источники вдохновения, которые вселяли в неё силы и помогали развивать ее творческую индивидуальность.

Одной из ярких тем спектакля является всенародная популярность Гурченко, пришедшая после ее невероятного выступления в фильме «Карнавальная ночь». Мы также познакомимся с жизненными и профессиональными трудностями, которые актрисе приходилось преодолевать, и узнаем, как она искала свой путь в искусстве и в жизни.

Автобиографическая история

Этот спектакль — не просто живой рассказ, полный юмора и драматизма. Это история яркой творческой личности, изложенная с учетом всех сложностей и противоречий духовного становления Гурченко.

Сила актерской игры

«Актрисе Юлии Горшениной ювелирно удалось создать почти реальный образ знаменитой Людмилы Гурченко», — отмечают зрители, подчеркивая высокий уровень актерского мастерства и эмоциональную насыщенность спектакля.

Темы семейных отношений

Спектакль не обходит стороной и ключевые фигуры в жизни актрисы — её родителей. Их влияние на формирование личности Гурченко также становится важной частью повествования.

В ролях
Юлия Горшенина

Купить билет на спектакль Людмила Гурченко “Я не за тем пришла сюда, чтобы молчать!“

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
10 июня среда
19:30
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
от 1400 ₽

В ближайшие дни

Сон в летнюю ночь
16+
Комедия

Сон в летнюю ночь

21 июня в 19:00 Театр на Васильевском
от 800 ₽
Евгений Онегин
16+
Опера

Евгений Онегин

26 июля в 19:00 Санктъ-Петербургъ Опера
от 1000 ₽
Последний Романовъ
16+
Мюзикл

Последний Романовъ

7 августа в 19:00 Колизей
от 1000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше