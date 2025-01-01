Спектакль Дама-привидение

Испанская комедия на сцене театра имени Миронова

Знаменитая испанская комедия в трех действиях П. Кальдерона, написанная в 1629 году, вновь предстанет перед зрителями. В центре сюжета — молодая вдова, которая, находясь под строгим контролем братьев, живет в заточении. Её стремление к свободе приводит к неожиданным последствиям, когда в их доме оказывается холостой кавальеро.

Интрига и мистицизм

Кальдерон не просто рассказывает историю — он создает мир, в котором все персонажи кажутся набожными, но под масками скрываются их истинные намерения. Здесь на фоне комедии положений скрывается изрядная доля мистики. Дом, где разворачиваются события, полон тайн: сквозь стены можно пройти, и именно здесь встречается коварная и прекрасная незнакомка — дама-привидение.

Что ожидать

Эта комедия сочетает в себе легкость и глубину, удивляя зрителей своей оригинальностью и непредсказуемостью. Не упустите возможность окунуться в мир Кальдерона, где каждое действие полнится интригами и неожиданными поворотами!