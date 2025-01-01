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Дама-привидение
Киноафиша Дама-привидение

Спектакль Дама-привидение

Постановка
Русская антреприза им. Андрея Миронова 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Испанская комедия на сцене театра имени Миронова

Знаменитая испанская комедия в трех действиях П. Кальдерона, написанная в 1629 году, вновь предстанет перед зрителями. В центре сюжета — молодая вдова, которая, находясь под строгим контролем братьев, живет в заточении. Её стремление к свободе приводит к неожиданным последствиям, когда в их доме оказывается холостой кавальеро.

Интрига и мистицизм

Кальдерон не просто рассказывает историю — он создает мир, в котором все персонажи кажутся набожными, но под масками скрываются их истинные намерения. Здесь на фоне комедии положений скрывается изрядная доля мистики. Дом, где разворачиваются события, полон тайн: сквозь стены можно пройти, и именно здесь встречается коварная и прекрасная незнакомка — дама-привидение.

Что ожидать

Эта комедия сочетает в себе легкость и глубину, удивляя зрителей своей оригинальностью и непредсказуемостью. Не упустите возможность окунуться в мир Кальдерона, где каждое действие полнится интригами и неожиданными поворотами!

Режиссер
Вадим Милков
В ролях
Петр Логачев
Роман Ушаков
Андрей Родимов
Вадим Франчук
Арсений Иванкович

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 июля
Русская антреприза им. Андрея Миронова Санкт-Петербург, Большой просп. П.С., 75/35
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Дама-привидение Дама-привидение Дама-привидение Дама-привидение Дама-привидение Дама-привидение Дама-привидение Дама-привидение Дама-привидение Дама-привидение

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