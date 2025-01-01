Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Красавица и чудовище
Киноафиша Красавица и чудовище

Спектакль Красавица и чудовище

Постановка
Легенда 6+
Режиссер Валентина Алмакаева, Олеся Чака, Руслан Бальбуциев, Денис Большев, Валерия Сигидина, Мария Филиппова, Виталий Григорьев, Максим Фадеев, Василий Башмаков, Алексей Седов, Антон Емельянов-Молчанов, Григорий Змырли, Виола Лобань, Анастасия Торшина
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Красавица и Чудовище в театре «Легенда»

Театр «Легенда» приглашает вас на незабываемое представление «Красавица и Чудовище» — классическую сказку, полную волшебства, любви и чудес. Эта история, знакомая многим поколениям, рассказывает о том, как настоящая любовь способна творить чудеса и преодолевать любые преграды.

Сюжет

Принц был превращён в ужасное Чудовище из-за своей надменности. Единственный способ вернуть своё человеческое обличье — быть искренне любимым. Замок, наполненный заколдованными обитателями, ждёт, пока кто-то проявит истинное сострадание. И вот в их жизни появляется добрая и самоотверженная Эльза.

Вместе с ней герои будут бороться с многочисленными преградами на пути к своему счастью. Смогут ли они развеять чары колдовства и провести долгожданный праздничный бал?

Впечатления от спектакля

Каждый спектакль в театре «Легенда» — это яркое событие, насыщенное режиссёрской фантазией, актёрскими мастерством, эффектными спецэффектами, красочными костюмами и уникальной сценографией. Не упустите возможность погрузиться в этот волшебный мир!

Важная информация

Обратите внимание: размещение взрослых зрителей на детские места невозможно. Пожалуйста, выбирайте соответствующие билеты для комфортного просмотра.

Приходите и насладитесь магией этой замечательной сказки, которая подарит вам и вашим детям незабываемые эмоции!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
11:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 13 сентября
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
11:00 от 1250 ₽

Фотографии

Красавица и чудовище Красавица и чудовище Красавица и чудовище Красавица и чудовище Красавица и чудовище Красавица и чудовище Красавица и чудовище

В ближайшие дни

Верная жена
16+
Комедия
Верная жена
16 августа в 18:00 Молодежный театр на Фонтанке
от 800 ₽
Маяковский. Любовь
12+
Перформанс Музыка
Маяковский. Любовь
23 октября в 19:00 ДК им. Ленсовета
от 1000 ₽
Бешеные деньги
16+
Комедия
Бешеные деньги
18 сентября в 19:00 Театр им. Ленсовета
от 600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше