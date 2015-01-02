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Бедные люди
Киноафиша Бедные люди

Спектакль Бедные люди

Достоевский, адаптированный для школьников с уникальным артистом Валерием Дьяченко 16+
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Бедные люди: Достоевский в новой интерпретации

Классика русского романтизма

Роман «Бедные люди» стал первым оригинальным произведением Ф. М. Достоевского, появившимся в печати. Эта сентиментальная история любви «маленького человека» Макара Девушкина к Вареньке принесла начинающему автору славу и привлекла внимание читателей и критиков.

Свежий взгляд на знакомые темы

Пьеса известного московского драматурга Валерия Семеновского является свободной интерпретацией романа. В ней появляется загадочный персонаж по имени Некто, который противопоставляет наивности героев Достоевского безжалостную иронию, характерную для «новой драмы» нашего времени.

Некто становится «третьим лишним», комментируя и высмеивая их любовь, меняя имена и лица, а также создавая препятствия на пути Макара и Вареньки. Он укражет у Макара письма, Вареньку и даже саму жизнь.

Удивительный финал

Непредсказуемый финал спектакля перевернет представления зрителей о том, на что способны «бедные люди». Эта постановка приглашает зрителей взглянуть на знакомую историю под новым углом и задуматься о сложных вопросах любви, иронии и человеческой судьбы.

Не упустите возможность увидеть эту необычную интерпретацию классики!

Режиссер
Григорий Козлов
В ролях
Валерий Дьяченко
Юлия Нижельская
Радик Галиуллин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 сентября
Театр юных зрителей им. Брянцева Санкт-Петербург, Пионерская пл., 1
19:00 от 1100 ₽

Фотографии

Бедные люди Бедные люди Бедные люди Бедные люди

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