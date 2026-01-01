Спектакль Эсмеральда

Балет «Эсмеральда» в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко

Роман Виктора Гюго вдохновил многих хореографов на создание балетов, среди которых особенно выделяются работы Жюля Перро, Мариуса Петипа, Александра Горского и Владимира Бурмейстера. В настоящее время единственной полностью сохранившейся версией является ballet «Эсмеральда» Владимира Бурмейстера, который был создан в эпоху драмбалета – идеально подходящее время для исполнения такой истории.

Новая интерпретация классики

Это произведение стало знаковым для Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Бурмейстер совместно с Василием Тихомировым создали новое либретто, использовав музыку Цезаря Пуни, которая была оркестрована и адаптирована Рейнгольдом Глиэром в 20-е годы. Кроме того, к спектаклю была добавлена музыка Сергея Василенко, специально написанная для балета Бурмейстера.

Значимые исполнители и сцена

Сценографию для спектакля разработал Александр Лушин, тогдашний главный художник театра. На премьере выдающаяся балерина Виолетта Бовт исполнила роль Эсмеральды. Балетоведы высоко оценивают версию Бурмейстера, считая её одной из лучших в жанре драмбалета. Такие спектакли несомненно «украшают афишу» театра, и «Эсмеральда» стала для него таким же символом, как пьесы Чехова для МХТ.

Драматическая история

История Эсмеральды, цыганки, полна драматизма, и именно она находит отклик в сердцах зрителей, для которых балет — это не просто вереница движений, а столкновение характеров и история человеческих судеб. Спектакль продолжает передаваться от поколения к поколению, сохраняя свои лучшие традиции.

