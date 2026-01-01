Спектакль Эсмеральда

Роман Виктора Гюго вдохновил многих хореографов на создание балетов, среди которых особенно выделяются работы Жюля Перро, Мариуса Петипа, Александра Горского и Владимира Бурмейстера. В настоящее время единственной полностью сохранившейся версией является ballet «Эсмеральда» Владимира Бурмейстера, который был создан в эпоху драмбалета – идеально подходящее время для исполнения такой истории.
Это произведение стало знаковым для Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Бурмейстер совместно с Василием Тихомировым создали новое либретто, использовав музыку Цезаря Пуни, которая была оркестрована и адаптирована Рейнгольдом Глиэром в 20-е годы. Кроме того, к спектаклю была добавлена музыка Сергея Василенко, специально написанная для балета Бурмейстера.
Сценографию для спектакля разработал Александр Лушин, тогдашний главный художник театра. На премьере выдающаяся балерина Виолетта Бовт исполнила роль Эсмеральды. Балетоведы высоко оценивают версию Бурмейстера, считая её одной из лучших в жанре драмбалета. Такие спектакли несомненно «украшают афишу» театра, и «Эсмеральда» стала для него таким же символом, как пьесы Чехова для МХТ.
История Эсмеральды, цыганки, полна драматизма, и именно она находит отклик в сердцах зрителей, для которых балет — это не просто вереница движений, а столкновение характеров и история человеческих судеб. Спектакль продолжает передаваться от поколения к поколению, сохраняя свои лучшие традиции.
