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Аладдин
Билеты от 800₽
Киноафиша Аладдин

Спектакль Аладдин

6+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Музыкальное представление «Аладдин» - Путешествие в сказочный мир

«О, Востока звезда, Озари небеса! Покажи таинственный путь! О, Востока мечта, Озари небеса! В сказочный мир унеси!» Эти строки приглашают вас на удивительное музыкальное представление, которое погружает зрителей в атмосферу восточной сказки.

Знакомьтесь с героями

На сцене развернется увлекательная история о смелом Аладдине, прекрасной принцессе Будур и остроумном джине Каш-Каш. Они преодолевают все преграды и демонстрируют, что дружба и любовь могут одолеть любые злые силы.

Яркие номера и впечатления

Зрителям запомнятся зажигательный танец султана Сулеймана, захватывающая песня чародея Джафара, а также яркие танцы восточных красавиц. Эти номера привнесут в спектакль атмосферу настоящего восточного праздника.

Не упустите возможность!

Не пропустите шанс посетить это захватывающее представление, полное музыки, танцев и волшебства. «Аладдин» — это не просто спектакль, это целый мир, который ждет вас!

Режиссер
Вера Анненкова
В ролях
Александр Савельев
Алексей Сахаров
Варвара Иванова
Ксения Роменкова
Алина Мазненкова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 августа
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
12:00 от 800 ₽
21 сентября
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
12:00 от 800 ₽
4 октября
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
12:00 от 800 ₽
19 октября
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
12:00 от 800 ₽

Фотографии

Аладдин Аладдин Аладдин Аладдин Аладдин Аладдин Аладдин Аладдин Аладдин Аладдин Аладдин Аладдин Аладдин Аладдин Аладдин

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