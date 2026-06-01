Спектакль Вредный элемент

Премьера спектакля «Вредный элемент» в Свердловском театре драмы

В Свердловском академическом театре драмы состоится долгожданная премьера спектакля «Вредный элемент». Это захватывающее произведение рассказывает о безработном актёре Щукине и его дочери Лиде, которые вместе с коллегой Надрывом-Вечерним и молодым писателем Травлином сталкиваются с трудными временами. Ощущая себя потерянными в бурно меняющемся мире, они вдруг встречают коммерсанта Наважина, что приводит к череде нелепых и комических ситуаций.

Спектакль выполнен в жанре трагикомедии под видом водевиля, что напоминает о великих произведениях Мольера, таких как «Тартюф». Через остроумные диалоги и социальную сатиру автор поднимает актуальные вопросы, знакомые каждому зрителю. Зрителям, любящим добротный юмор и интересные повороты сюжета, данное представление обязательно понравится.

Не упустите шанс стать частью этого спектакля!