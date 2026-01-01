Спектакль Космос (Гастроли Театра им. Пушкина)

Театр имени Пушкина представляет спектакль «Космос»

Свердловский академический театр драмы готовит премьеру спектакля «Космос» — одной из самых популярных постановок московской афиши. Режиссером этого глубокого психологического произведения стал Игорь Теплов, лауреат премии «Хрустальная Турандот» 2024.

Сюжет спектакля

В центре истории — Татьяна, учительница английского языка в родном провинциальном городке. Её жизнь стала обыденностью: школа, дом, опять школа, и так день за днем. Но всё меняется с приездом её одноклассника и первой любви, знаменитого лётчика-космонавта. Татьяна обретает надежду на чудо, и её сердце начинает биться быстрее.

Главные роли и команда

В главной роли — Виктория Исакова, также удостоенная премии «Хрустальная Турандот» 2024 в номинации «Лучшая женская роль». В числе актеров, которые выступят на сцене, — Антон Гращенков, Ирина Бякова, Сергей Ланбамин, Наталья Корогодова, а также другие talented исполнители.

О спектакле

Игорь Теплов создал «Космос» как спектакль о вселенной, мечтах и ожидании счастья. Художественный руководитель театра, Евгений Писарев, отмечает: «Игорь Теплов — талантливый режиссер. Его спектакли успешно идут в Театре Пушкина уже несколько лет, и я уверен, что «Космос» завоюет сердца зрителей».

Создатели спектакля

Автор: Алексей Житковский

Художник: Ольга Кузнецова

Художник по свету: Максим Бирюков

Видеохудожник: Андрей Горлачёв

Музыкальное оформление: Олег Греков

Режиссёр по пластике: Никита Пирожков

