Спектакль Космос (Гастроли Театра им. Пушкина)

Космос (Гастроли Театра им. Пушкина)
18+
Продолжительность 150 минут
О спектакле

Театр имени Пушкина представляет спектакль «Космос»

Свердловский академический театр драмы готовит премьеру спектакля «Космос» — одной из самых популярных постановок московской афиши. Режиссером этого глубокого психологического произведения стал Игорь Теплов, лауреат премии «Хрустальная Турандот» 2024.

Сюжет спектакля

В центре истории — Татьяна, учительница английского языка в родном провинциальном городке. Её жизнь стала обыденностью: школа, дом, опять школа, и так день за днем. Но всё меняется с приездом её одноклассника и первой любви, знаменитого лётчика-космонавта. Татьяна обретает надежду на чудо, и её сердце начинает биться быстрее.

Главные роли и команда

В главной роли — Виктория Исакова, также удостоенная премии «Хрустальная Турандот» 2024 в номинации «Лучшая женская роль». В числе актеров, которые выступят на сцене, — Антон Гращенков, Ирина Бякова, Сергей Ланбамин, Наталья Корогодова, а также другие talented исполнители.

Игорь Теплов создал «Космос» как спектакль о вселенной, мечтах и ожидании счастья. Художественный руководитель театра, Евгений Писарев, отмечает: «Игорь Теплов — талантливый режиссер. Его спектакли успешно идут в Театре Пушкина уже несколько лет, и я уверен, что «Космос» завоюет сердца зрителей».

Создатели спектакля

  • Автор: Алексей Житковский
  • Художник: Ольга Кузнецова
  • Художник по свету: Максим Бирюков
  • Видеохудожник: Андрей Горлачёв
  • Музыкальное оформление: Олег Греков
  • Режиссёр по пластике: Никита Пирожков

Не упустите возможность увидеть этот спектакль, рассказывающий о мечтах и надеждах, и насладиться атмосферной игрой Виктории Исаковой и всей актерской команды.

Июнь
8 июня понедельник
19:00
Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2
от 3500 ₽
9 июня вторник
19:00
Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2
от 3500 ₽

