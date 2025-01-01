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Спектакль Письмо

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Музыкально-драматическая история одного письма

Спектакль театра «Колесо» с участием талантливой актрисы Нины Астаевой представляет собой музыкально-драматическую историю, основанную на одном письме. Эта трогательная, смешная и грустная одновременно история затрагивает тему «малой родины» и глубокой любви к ней, а также к людям, подарившим нам жизнь.

Команда спектакля

Режиссёр Н. Чиняева создала уникальную атмосферу, в которую зрители погружаются с первых минут. Художник М. Хавова отвечает за визуальное оформление, которое подчеркивает эмоциональную составляющую спектакля. Музыкальный руководитель Т. Романова добавляет свою изюминку, наполняя каждую сцену мелодиями, которые запоминаются.

Интересные факты

  • Спектакль основан на реальных событиях и письмах, что делает его особенно близким зрителю.
  • Нина Астаева, известная своими яркими ролями, привносит в образ героини свою уникальную интерпретацию.
  • Зрители могут ожидать неожиданных поворотов сюжета, которые заставят задуматься о важности семьи и родных.

Приглашаем на спектакль

Не упустите возможность увидеть это произведение театрального искусства. Спектакль обещает быть незабываемым и оставит у зрителей множество ярких эмоций и впечатлений!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 11 сентября
Екатеринбургский дом актера Екатеринбург, 8 Марта, 8
19:00 от 500 ₽

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