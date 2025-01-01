Спектакль Вредные советы

Музыкальный хулиганский спектакль по мотивам книги Г. Остера

Девчонка-сорванец — на голове бейсболка, на ногах ролики, любимая фраза «Не буду!».

Семья героини

Её мама носит белый плащ (а не покрасить ли его в вишневый цвет?), а папа так мягко тормозит, если едешь на велосипеде.

Друзья героини

Её друзья — бесстрашный «парашютист», проверяющий, что будет, если прыгнуть из окна с зонтом, и задумчивый романтик.

Запреты и приключения

Жизнь подростка во многом состоит из запретов: «Прекрати!», «Не тронь!», «Не смей!». Однако, соблюдая некие правила, можно сделать жизнь свою и своих близких весьма интересной. Хотя… и небезопасной.