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Спектакль Вредные советы

Постановка
Детский театр «А-Я» 6+
Режиссер Вадим Лактин
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Музыкальный хулиганский спектакль по мотивам книги Г. Остера

Девчонка-сорванец — на голове бейсболка, на ногах ролики, любимая фраза «Не буду!».

Семья героини
Её мама носит белый плащ (а не покрасить ли его в вишневый цвет?), а папа так мягко тормозит, если едешь на велосипеде.

Друзья героини
Её друзья — бесстрашный «парашютист», проверяющий, что будет, если прыгнуть из окна с зонтом, и задумчивый романтик.

Запреты и приключения
Жизнь подростка во многом состоит из запретов: «Прекрати!», «Не тронь!», «Не смей!». Однако, соблюдая некие правила, можно сделать жизнь свою и своих близких весьма интересной. Хотя… и небезопасной.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 августа
Детский театр «А-Я» Москва, Петровский пер., 5, стр. 9
17:00 от 800 ₽
30 августа
Детский театр «А-Я» Москва, Петровский пер., 5, стр. 9
17:00 от 800 ₽

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