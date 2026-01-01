Спектакль 12 стульев

Приглашаем вас на запоминающееся действие, основанное на самом цитируемом романе XX века — «12 стульев». Это произведение было создано почти век назад, но его актуальность не теряется и по сей день.
Вы сможете услышать знаменитые фразы, такие как: «Командовать парадом буду я!», «Заседание продолжается, господа присяжные заседатели!», а также «Утром деньги — вечером стулья!». Эти мудрости из Комедии-сатиры заставят вас и смеяться, и задуматься о сегодняшнем дне.
Театр «Буфф-Парадиз» представляет увлекательный спектакль с участием ярких персонажей, азартом, любовью и эталонным сатирическим содержанием. Вас ждёт волнующий джаз, чувственное танго и стильные костюмы, которые добавят нотку современности в классическую историю.
На сцене выступят ведущие солисты столичных музыкальных театров:
Зрители, не упустите шанс стать частью этого праздника жизни! Вас ожидает яркий, динамичный и незабываемый спектакль!