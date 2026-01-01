Музыкальный спектакль «12 стульев» в постановке театра «Буфф-Парадиз»

Приглашаем вас на запоминающееся действие, основанное на самом цитируемом романе XX века — «12 стульев». Это произведение было создано почти век назад, но его актуальность не теряется и по сей день.

Вы сможете услышать знаменитые фразы, такие как: «Командовать парадом буду я!», «Заседание продолжается, господа присяжные заседатели!», а также «Утром деньги — вечером стулья!». Эти мудрости из Комедии-сатиры заставят вас и смеяться, и задуматься о сегодняшнем дне.

Незабываемые персонажи и яркие эмоции

Театр «Буфф-Парадиз» представляет увлекательный спектакль с участием ярких персонажей, азартом, любовью и эталонным сатирическим содержанием. Вас ждёт волнующий джаз, чувственное танго и стильные костюмы, которые добавят нотку современности в классическую историю.

Звёздный состав исполнителей

На сцене выступят ведущие солисты столичных музыкальных театров:

Анастасия Мельникова

Майя Барковская

Полина Нестерова

Анастасия Фриско

Анастасия Пугина

Надежда Леньшина-Симутенкова

Майя Штылёва

Николай Семёнов

Игорь Оробей

Дмитрий Опаричев

Сергей Рязанов

Андрей Апанасов

Константин Ужва

Никита Доброжицкий

Дмитрий Хромов

Юрий Ильиных

Александр Миненко

Заслуженный артист России Вячеслав Иванов

Роман Котляров

Дмитрий Кондраткин

Павел Бадрахa

Зрители, не упустите шанс стать частью этого праздника жизни! Вас ожидает яркий, динамичный и незабываемый спектакль!