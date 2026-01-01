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12 стульев
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Спектакль 12 стульев

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О спектакле

Музыкальный спектакль «12 стульев» в постановке театра «Буфф-Парадиз»

Приглашаем вас на запоминающееся действие, основанное на самом цитируемом романе XX века — «12 стульев». Это произведение было создано почти век назад, но его актуальность не теряется и по сей день.

Вы сможете услышать знаменитые фразы, такие как: «Командовать парадом буду я!», «Заседание продолжается, господа присяжные заседатели!», а также «Утром деньги — вечером стулья!». Эти мудрости из Комедии-сатиры заставят вас и смеяться, и задуматься о сегодняшнем дне.

Незабываемые персонажи и яркие эмоции

Театр «Буфф-Парадиз» представляет увлекательный спектакль с участием ярких персонажей, азартом, любовью и эталонным сатирическим содержанием. Вас ждёт волнующий джаз, чувственное танго и стильные костюмы, которые добавят нотку современности в классическую историю.

Звёздный состав исполнителей

На сцене выступят ведущие солисты столичных музыкальных театров:

  • Анастасия Мельникова
  • Майя Барковская
  • Полина Нестерова
  • Анастасия Фриско
  • Анастасия Пугина
  • Надежда Леньшина-Симутенкова
  • Майя Штылёва
  • Николай Семёнов
  • Игорь Оробей
  • Дмитрий Опаричев
  • Сергей Рязанов
  • Андрей Апанасов
  • Константин Ужва
  • Никита Доброжицкий
  • Дмитрий Хромов
  • Юрий Ильиных
  • Александр Миненко
  • Заслуженный артист России Вячеслав Иванов
  • Роман Котляров
  • Дмитрий Кондраткин
  • Павел Бадрахa

Зрители, не упустите шанс стать частью этого праздника жизни! Вас ожидает яркий, динамичный и незабываемый спектакль!

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Октябрь
22 октября четверг
19:00
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4

Фотографии

12 стульев 12 стульев 12 стульев 12 стульев

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