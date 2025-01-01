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Воскресение
Билеты от 1000₽
Киноафиша Воскресение

Спектакль Воскресение

Постановка
Театр Гоголя 16+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

«Воскресение» — путь к духовному преображению

Князь Дмитрий Нехлюдов, будучи присяжным на суде, узнает в подсудимой Екатерине Масловой девушку, которую он когда-то соблазнил и оставил. Эта встреча становится отправной точкой для долгого и мучительного пути к внутреннему очищению и духовному возрождению.

Признание критиков
Спектакль вошел в десятку лучших постановок 2023 года по версии онлайн-журнала «Teatr-to-go». Работа Янины Третьяковой (Екатерина Маслова) была включена в топ-10 лучших женских ролей года.

Режиссерская концепция
Режиссер Павел Пархоменко считает роман Льва Толстого «Воскресение» своим самым любимым произведением:
«Многие театры отказывались от этой идеи, считая роман слишком сложным и мрачным. Но для меня он наполнен светом. Это история преданной любви, которая оставила трещину, не поддающуюся восстановлению. Нехлюдов, погрязший в фальшивой роскоши, осознает пустоту своей жизни. Катюша Маслова становится катализатором перемен, которые уже зрели в его душе.

«Воскресение» — это о божественном начале в каждом из нас, которое никогда не исчезает».

Режиссер
Павел Пархоменко
В ролях
Александр Хотенов
Янина Третьякова
Софья Ковалева
Анатолий Просалов
Александр Хохлов
Александр Хохлов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 августа
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
19:00 от 1000 ₽
9 сентября
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
19:00 от 1000 ₽
24 сентября
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
19:00 от 1000 ₽
10 октября
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
19:00 от 1000 ₽
29 октября
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
19:00 от 1000 ₽

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