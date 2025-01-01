Спектакль Воскресение

«Воскресение» — путь к духовному преображению

Князь Дмитрий Нехлюдов, будучи присяжным на суде, узнает в подсудимой Екатерине Масловой девушку, которую он когда-то соблазнил и оставил. Эта встреча становится отправной точкой для долгого и мучительного пути к внутреннему очищению и духовному возрождению.

Признание критиков

Спектакль вошел в десятку лучших постановок 2023 года по версии онлайн-журнала «Teatr-to-go». Работа Янины Третьяковой (Екатерина Маслова) была включена в топ-10 лучших женских ролей года.

Режиссерская концепция

Режиссер Павел Пархоменко считает роман Льва Толстого «Воскресение» своим самым любимым произведением:

«Многие театры отказывались от этой идеи, считая роман слишком сложным и мрачным. Но для меня он наполнен светом. Это история преданной любви, которая оставила трещину, не поддающуюся восстановлению. Нехлюдов, погрязший в фальшивой роскоши, осознает пустоту своей жизни. Катюша Маслова становится катализатором перемен, которые уже зрели в его душе.

«Воскресение» — это о божественном начале в каждом из нас, которое никогда не исчезает».