Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Мертвые души
Билеты от 900₽
Киноафиша Мертвые души

Спектакль Мертвые души

Постановка
ГИТИС-театр 12+
Режиссер Сергей Яшин
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Студенческая постановка по Н. В. Гоголю в ГИТИС-театре

«Мертвые души» — это театральная адаптация знаменитого романа Н. В. Гоголя, представленного в ГИТИС-театре. В этой версии классическое произведение оживает в новом, современном контексте, предлагая зрителю свежий взгляд на знакомую историю.

Сюжет

Главный герой, Чичиков, путешествует по России, чтобы купить «мертвые души» крестьян, с целью приобрести земельные участки и улучшить своё положение. Однако его планы приводят к невероятным последствиям, когда он сталкивается с пороками и человеческими слабостями, присущими всем персонажам этого произведения. В спектакле раскрываются вопросы о морали, судьбе и человеческой сущности.

Постановка

Сценография и костюмы спектакля создают атмосферу Российской провинции XIX века, но с элементами современности, подчеркивая актуальность тем, затронутых в произведении. Постановка использует яркие визуальные и звуковые решения, что позволяет глубже погрузиться в философию Гоголя и вопросы, которые он поднимал.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 сентября
ГИТИС-театр Москва, Б.Гнездниковский пер., 10
19:00 от 900 ₽
25 сентября
ГИТИС-театр Москва, Б.Гнездниковский пер., 10
19:00 от 900 ₽

В ближайшие дни

Приречная страна
6+
Детский Премьера
Приречная страна
25 октября в 14:00 Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена
от 1000 ₽
И приснится же такое...
12+
Танцевальный
И приснится же такое...
22 августа в 20:00 Театр Аллы Духовой «Тодес»
от 2800 ₽
Секс. Жизнь. Смерть
18+
Драма
Секс. Жизнь. Смерть
10 октября в 19:00 VS Театр
от 2500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше