Мистер Twister
Киноафиша Мистер Twister

Спектакль Мистер Twister

Постановка
Театр им. Вахтангова 12+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Вечер Анны Дубровской. Популярные мелодии прошлого века

Жанр этого яркого музыкального представления авторы назвали «Маршак-Джаз. Кабаре». Зрителей ждут популярные мелодии 30-х годов прошлого века и забавный рассказ Самуила Маршака о злоключениях одного надменного богача.

Вдохновение и сотрудничество

Анна Дубровская делится: «Сама атмосфера Арт-кафе диктует представление в духе кабаре, варьете. Я долго искала материал, мне хотелось выступить вместе с моей дочерью Ниной Андронаки, выпускницей Театрального института имени Б.В. Щукина. Я поделилась своими мыслями с Людмилой Максаковой, и оказалось, что нам обеим пришло в голову название «Мистер Твистер». Людмила Васильевна тоже думала об этом материале, но уступила его мне».

Режиссёрская поддержка

«Я попросила свою подругу – режиссёра и театрального педагога Елену Котихину – помочь нам выстроить представление. Мы вместе придумывали этот спектакль для взрослой публики, для тех, кто помнит советские песни и кто вырос на стихах Маршака».

Музыкальное наполнение

«Мы опирались на песни и мелодии Исаака Дунаевского, использовали мотивы американских блюзов 30-40-х годов. Нас в этом спектакле двое, но есть и третий персонаж – сам Мистер Твистер – ростовая кукла, сделанная в мастерских кукольного театра им. С.В. Образцова Татьяной Рева. А учила нас обращаться с куклой актриса Театра Образцова Ирина Осинцова».

Творческий процесс

«Дело это нелёгкое, но чрезвычайно интересное. Эта работа будит фантазию, заставляет искать актёрские приспособления, хочется насытить спектакль самыми неожиданными решениями. И хотя мы ставим спектакль для взрослых, думаю, детям он тоже будет интересен».

Режиссер
Елена Котихина
В ролях
Анна Дубровская
Нина Андронаки
Артисты оркестра Театра имени Евгения Вахтангова: Михаил Айнетдинов
Полина Евланова
Николай Мызиков

Расписание

9 октября
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24
20:00 от 1000 ₽

